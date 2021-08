Pro Evolution Socccer je mrtav, nema ga više, od ove godine PES se zove eFootball, bit će besplatan za konzole, mobitele i PC. Više informacija o besplatnoj inačici nekadašnjeg PES-a dobit ćemo tijekom rujna, ali iz Konamija obećavaju nešto spektakularno.

Uostalom, pogledajte video pa prosudite sami.

Ovo je novi PES

Kod Fife ništa (pre)novo

22 izlazi u listopadu, bit će to 29. inačica najprodavanije nogometne simulacije koja ne obećava ništa posebno novo, ali je i dalje tu, na tronu, ako gledamo prodaju i rasprostranjenost.

O gameplayu i usporedbama s PES-om nećemo, jer to su dva svijeta.

Ovako će izgledati nova Fifa

Hej, otkud sad ovo?

Ima jedna bitnija stvar od rivalstva Fife i PES-a. Nakon desetljeća duopola, stiže igra koja bi mogla uzdrmati ovaj dvojac. Zove se UFL i najavljena je potpuno iznenada, iz vedrog neba.

Iza nje stoji tim Strikerz koji je osnovan 2016. godine i koji ima preko 200 zaposlenika. To će im biti prva igra i bit će besplatna. Razvijena na Unreal Engineu i pojavit će se na svim platformama.

Bit će to simulacija nogometa, kako najavljuju iz Strikerza, tima koji je okupio nogometne zaljubljenike i koji ima urede u pet zemalja diljem svijeta. Rade na nečem novom, igri koja bi trebala uzdrmati i prodrmati PES i Fifu i ponuditi nešto novo. Iz Strikersa obećavaju da će to biti nogometna revolucija na svim platformama. Igra bi trebala biti okrenuta online multiplayeru, a iz tima kažu da će to biti igra u kojoj će, citiramo 'biti bitna samo vještina, na terenu i izvan njega'.

Bit će besplatna za sve, zasad nije poznato hoće li nuditi dodatne opcije za kupnju nakon izlaska niti hoće li imati licence.

Nije poznato ni kada izlazi. Iz Strikerza kažu - uskoro.

Ovo je sve što znamo i što smo vidjeli o novoj nogometnoj simulaciji.

