Bježali ste policiji s 5 zvjezdica u GTA? E u novoj igri bit će ih šest!

Jedna od najtraženijih značajki vraća se u novi nastavak Grand Theft Auta. Prema nedavno otkrivenim informacijama, GTA 6 će ponovno imati 6-star wanted level.

Ta opcija posljednji put je bila prisutna u GTA 4, dok je u „petici“ maksimalno bilo pet zvjezdica. Igrači su godinama tražili povratak starog sustava jer je donosio kaotične i napete situacije. Šest zvjezdica u praksi znači da se u potjeru uključuju specijalne jedinice i vojska.

Očekuju se tenkovi, helikopteri i još detaljnije blokade ulica. Na forumima već kruže rasprave kako će to izgledati u Vice City okruženju, u kojemu se nakon više od desetljeća igra ponovno nalazi. Neki fanovi vjeruju da će Rockstar dodatno unaprijediti i AI policije i vojske. To bi moglo učiniti bijeg gotovo nemogućim, ali i zabavnijim za hardcore igrače. Povratak 6-star wanted levela savršeno se uklapa u ideju GTA 6 kao najveće i najrealističnije igre u serijalu.

Rockstar zasad šuti, no curenja sve više otkrivaju koliko će igra biti brutalna i dinamična. Ako se ovo potvrdi, očekuje nas povratak „stare škole“ kaosa zbog koje je GTA i postao legenda.