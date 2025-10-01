Obavijesti

Tech

Komentari 0
PA TI BJEŽI

Bježali ste policiji s 5 zvjezdica u GTA? E u novoj igri bit će ih šest!

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Bježali ste policiji s 5 zvjezdica u GTA? E u novoj igri bit će ih šest!
Foto: Rockstar Games

Leakovi sugeriraju da će se u GTA 6 vratiti maksimalna razina potjere sa šest zvjezdica, što znači još žešći okršaji s policijom i vojskom.

Jedna od najtraženijih značajki vraća se u novi nastavak Grand Theft Auta. Prema nedavno otkrivenim informacijama, GTA 6 će ponovno imati 6-star wanted level.

NEVJEROJATNO Novi GTA VI imat će nešto dosad neviđeno u svijetu videoigara
Novi GTA VI imat će nešto dosad neviđeno u svijetu videoigara

Ta opcija posljednji put je bila prisutna u GTA 4, dok je u „petici“ maksimalno bilo pet zvjezdica. Igrači su godinama tražili povratak starog sustava jer je donosio kaotične i napete situacije. Šest zvjezdica u praksi znači da se u potjeru uključuju specijalne jedinice i vojska.

POVRATAK U VICE CITY Grand Theft Auto: Tvornica novca koja 'štanca' milijarde
Grand Theft Auto: Tvornica novca koja 'štanca' milijarde

Očekuju se tenkovi, helikopteri i još detaljnije blokade ulica. Na forumima već kruže rasprave kako će to izgledati u Vice City okruženju, u kojemu se nakon više od desetljeća igra ponovno nalazi. Neki fanovi vjeruju da će Rockstar dodatno unaprijediti i AI policije i vojske. To bi moglo učiniti bijeg gotovo nemogućim, ali i zabavnijim za hardcore igrače. Povratak 6-star wanted levela savršeno se uklapa u ideju GTA 6 kao najveće i najrealističnije igre u serijalu.

IZGLEDA PREDOBRO! VIDEO Rockstar iznenadio milijune nestrpljivih igrača: Pogledajte novi trailer za GTA VI
VIDEO Rockstar iznenadio milijune nestrpljivih igrača: Pogledajte novi trailer za GTA VI

Rockstar zasad šuti, no curenja sve više otkrivaju koliko će igra biti brutalna i dinamična. Ako se ovo potvrdi, očekuje nas povratak „stare škole“ kaosa zbog koje je GTA i postao legenda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stvorili crnu rupu u laboratoriju. Počela je svijetliti: To bi moglo otkriti najveću tajnu svemira?
NEVJEROJATNO

Stvorili crnu rupu u laboratoriju. Počela je svijetliti: To bi moglo otkriti najveću tajnu svemira?

Znanstvenici stvorili crnu rupu u laboratoriju koja svijetli! Prvi dokaz Hawkingove radijacije? Eksperiment otkriva tajne svemira i vodi nas bliže teoriji svega
Iznenađujuće otkriće mijenja priču o prvim zvijezdama!
VELIKO OTKRIĆE

Iznenađujuće otkriće mijenja priču o prvim zvijezdama!

Znanstvenici otkrivaju da je kozmos bio topliji nego što se mislilo
Asteroidni pojas polako nestaje
OSTACI SUNČEVOG SUSTAVA

Asteroidni pojas polako nestaje

Asteroidni pojas nije statičan, već polako nestaje zbog Jupiterove gravitacije! Gubi 0,0088% mase svakih milijun godina, a 80% odlazi kao kozmička prašina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025