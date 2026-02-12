Gdje su nestali karavani? Ovi modeli ih drže na životu

Karavani su godinama bili prvi izbor za obitelji i sve koji žele puno prostora bez velikog SUV-a. Danas ih je sve manje jer proizvođači guraju SUV modele koji se bolje prodaju i nose veću zaradu. Uz to, karavan se teže “istakne” u salonu kad kupci traže povišen položaj sjedenja i robusniji izgled. Ipak, karavani nisu nestali, samo su se povukli u uži krug modela, najčešće u višim paketima opreme. Ovo su auti koji i dalje imaju pravu karavansku izvedbu, ovisno o tržištu i ponudi u salonima.
Škoda Superb Combi, karavan za one koji žele skoro business klasu, ali bez premium cijene
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Foto: Dubravko Kolarić/24sata
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Volkswagen Golf Variant, klasični kompaktni karavan za obitelj i putovanja
| Foto: INGO BARENSCHEE
Opel Astra Sports Tourer, novi Astra ima i dalje karavan, praktičan B segment plus
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Peugeot 308 SW, francuski karavan s naglaskom na dizajn i udobnost
| Foto: Sandra Mikulčić
Hyundai i30 Wagon, tihi favorit među kompaktnim karavanima
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Cupra Leon Sportstourer, ista ideja ali jači karakter i više performansi
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Volvo V60, Volvo i dalje drži karavansku tradiciju u srednjoj klasi. Nije više u prodaji ali često viđen na cestama
| Foto: Volvo
Subaru Outback, karavan na povišenom ovjesu, više teren nego klasika, ali koncept je isti
| Foto: Marco De Ponti
Škoda Octavia Combi, jedan od zadnjih “narodnih” karavana, velik bunker i dobar omjer cijene i prostora
| Foto: škoda
BMW Serije 3 Touring, premium karavan za vozače koji vole volan
| Foto: BMW
BMW Serije 5 Touring, veliki premium karavan za duga putovanja
| Foto: BMW
BMW i5 Touring, električni karavan, rijetkost u klasi
| Foto: BMW
Kia Ceed SW, jedan od rijetkih pristupačnih karavana s dobrom opremom
| Foto: Kia
SEAT Leon Sportstourer, sportski izgled i velik prtljažnik
| Foto: Seat
Audi A6 allroad, karavan s povišenim ovjesom za lošije ceste
| Foto: Audi
Audi A6 Avant, veliki premium karavan, poznat kao “autocesta u obliku auta”
| Foto: Audi