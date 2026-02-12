IZUMIRUĆA VRSTA Gdje su nestali karavani? Ovi modeli ih drže na životu

Karavani su godinama bili prvi izbor za obitelji i sve koji žele puno prostora bez velikog SUV-a. Danas ih je sve manje jer proizvođači guraju SUV modele koji se bolje prodaju i nose veću zaradu. Uz to, karavan se teže “istakne” u salonu kad kupci traže povišen položaj sjedenja i robusniji izgled. Ipak, karavani nisu nestali, samo su se povukli u uži krug modela, najčešće u višim paketima opreme. Ovo su auti koji i dalje imaju pravu karavansku izvedbu, ovisno o tržištu i ponudi u salonima.