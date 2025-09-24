Novi GTA VI imat će nešto dosad neviđeno u svijetu videoigara

Novi dan, nove glasine o nadolazećem GTA 6. Neke od najnovijih informacija koje kruže društvenim mrežama najavljuju da Rockstar nije štedio na game developmentu.

Naime, šuška se kako je tim od dvadesetak inženjera zadužen samo za dinamiku i fiziku vode. Novi feature uključivat će čak i plimu i oseku, a spominju se i oluje, poplave, visoki valovi i mogućnost surfanja po njima. Uz to, isti leak tvrdi kako je samo na taj aspekt nove videoigre Rockstar izdvojio 200 do 300 milijuna dolara. Koliko je to nevjerojatno sugerira podatak da je to gotovo identično budžetima nekih od najskupljih igara ikad napravljenih. Primjerice, Marvelov Spider Man 2 iz 2023. je u cijelosti koštao 315 milijuna dolara.

E sad, te glasine ne dolaze od samog Rockstara i nisu potvrđene, a koliko je realno da će ta kompanija uložiti taj iznos samo na vodeni aspekt novog GTA (koji, uz to, u prijašnjim edicijama nije imao neku preveliku ulogu u samom gameplayu) ostaje vidjeti. Činjenica je da će novi GTA 6 biti ekstremno skup i da Rockstar neće imati ništa protiv kreiranja hypea oko svoje igre, što će zasigurno pomoći i prodaji.

Foto: x

No, vjerojatno barem s ciframa trebamo stati na loptu i pripremiti se na veliku količinu takvih vijesti koje će se vjerojatno samo učestalije javljati kako će game development napredovati i datum puštanja igre u prodaju se približavati, iako će se bez sumnje raditi o još jednom fantastičnom proizvodi koji će oboriti sve rekorde u gaming svijetu.