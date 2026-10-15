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BMW je vratio V8 motor u seriju 7. Ovo je M760, stiže i u Europu

Piše Autostart,
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BMW je vratio V8 motor u seriju 7. Ovo je M760, stiže i u Europu
Foto: BMW
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Prethodna generacija M760i imala je raskošni 6,6-litreni V12, koji je tada predstavljao vrhunac BMW-ove motorizacije. Novi model ima četiri cilindra manje, ali i to je nešto...

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BMW je odlučio da njegova najveća i najluksuznija limuzina ipak ne može ostati bez osam cilindara. Nakon što je obnovljena serija 7 predstavljena bez V8 motora, njemački proizvođač sada je potvrdio njegov povratak u ponudu. Novi BMW M760 xDrive donosi snažniji pogon, sportski karakter i zanimljivu promjenu oznake, a posebno je važno što će se, za razliku od prethodnog 760i, prodavati i u Europi.

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