BMW-ov novi električni X3 sa zvukom izravno iz Hollywooda

Nakon što su konkurenti iz Audija i Mercedesa na tržište plasirali impresivne električne modele morao je reagirati i BMW. Njihov odgovor je električna verzija velikog SUV-a X3

<p>Tek sedam godina nakon premijere i3, BMW je dobio svoj drugi potpuno električni model, a on je mnogo ozbiljniji auto. Dok je i3 bio potpuno netipičan BMW i svojevrsni probni balon tvrtke novi električni BMW je potpuna suprotnost. Riječ je o električnoj verziji X3 koju su nazvali iX3.</p><p>BMW je svojim novim modelom reagirao na sve veću popularnost električnih automobila ali i na konkurente Audi i Mercedes koji su svoje električne SUV-ove e-tron i EQC predstavili odavno i već ih uvelike prodaju. No BMW je to vrijeme iskoristio da unaprijedi neke sustave i predstavi auto koji je, barem na papiru, napredniji od konkurencije.</p><p>Izgledom je iX3 sličan klasičnom X3 no pod karoserijom je potpuno drugačija tehnologija. BMW tvrdi da je ispred konkurencije u pogledu efikasnosti električnih motora, gustoće pohranjene energije, karakteristika baterije i brzine punjenja. Sve komponente nijemci su razvili sami i iduće će ih godine koristiti i za nove modele iNext i i4. </p><p>Baterija ima kapacitet 80 kWh (iskoristivo 74 kWh), no njena dimenzije i masa su manje nego kod konkurenata tako da je iX3 sa 2260 osjetno lakši od e-trona i EQC-a. Istina, od njih je iX3 i nešto manji. Također efikasnost motora je visokih 93 posto što u kombinaciji s drugim faktorima omogućava doseg 460 km po WLTP-u što je pedesetak kilometara više nego kod spomenutih konkurenata. Auto se može puniti strujom snage 150 kW što će bateriju do 80 posto napuniti za 34 minute. </p><p>Ipak iX3 je i nešto slabiji i sporiji pri ubrzanjima od Mercedesa i Audija. Njegov motor ima 286 KS što je dovoljno za sprint do 100 km/h za 6,8 sekundi. Maksimalna brzina je ograničena na 180 km/h. 'Držanje ceste' trebalo bi biti na razini klasičnog X3. Električnom iX3 ovdje u prilog ne ide velika masa ali zato ide osjetno niže težište za čak 7,5 cm. </p><p>Ponuda prostora je na razini klasičnog X3, a u prtljažnik stane 510 litara. Posebnost ovog auta su i zvučne kulise, odnosno zvuk koji prati ubrzavanje, regenerativno i klasično kočenje. Po tim zvukovima koje je osmislio proslavljeni hollywoodski skladatelj Hans Zimmer vozač bi u svakom trenutku trebao znati što se u automobilu događa. Prodaja novog iX3 počet će još ove godine no prvo u Kini. Ostala tržišta uslijedit će nešto kasnije. Cijena se za sada ne zna. </p>