Obavijesti

Tech

Komentari 0
PRELAZIMO NA AUTOMATIKE?

BMW: Ručni mjenjači nestaju

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
BMW: Ručni mjenjači nestaju
Foto: BMW

Šef BMW-ovog M odjela Frank van Meel poručio je da je era ručnih mjenjača ‘gotovo pri kraju’ i da će ih u idućem desetljeću biti sve teže zadržati u ponudi.

Admiral

BMW-ov M šef Frank van Meel rekao je da BMW planira zadržati ručne mjenjače ‘još par godina’, ali da će u budućnosti, posebno kroz iduće desetljeće, to biti sve teže. Kaže da BMW zasad ostaje uz manualce koje već ima, ali razvoj potpuno novih ručnih getriba postaje neisplativ i tehnički sve problematičniji.

Glavni razlog je snaga i okretni moment modernih sportskih auta. Van Meel navodi da je BMW-ov trenutačni ručni mjenjač ograničen na oko 597 Nm, pa time ograničava u koje se modele uopće može ugraditi bez da ga 'ubiju'. Ako bi BMW htio ponuditi ručni mjenjač u jačim izvedbama, morao bi razviti potpuno novu getribu, a tu dolazi drugi problem, tržište je sve manje.

U ovom trenutku BMW ručni mjenjač nudi u relativno malom broju modela, spominju se M2, M3, M4 i Z4. Van Meel kaže da su s postojećim ručnim mjenjačima zadovoljni, ali da će razvoj novih biti ‘vrlo težak’ jer je segment mali, a dobavljači nisu previše zainteresirani ulagati u nešto što se prodaje u ograničenim količinama.

Zanimljivo je da se ovo događa jer se čini da ručni mjenjači i dalje imaju svoju publiku, pogotovo među entuzijastima, ali i među običnim vozačima. Mediji navode da u SAD-u oko polovice kupaca M2 bira ručni mjenjač, što pokazuje da interes još postoji, ali očito nije dovoljan da okrene računicu razvoja i dobave.

Drugim riječima, BMW ne govori da odmah gase ručne mjenjače, nego da ih je sve teže zadržati kako auti postaju snažniji, a kako se industrija seli prema elektrifikaciji i strožim zahtjevima učinkovitosti. U prijevodu za kupce, ako vam je ručni mjenjač baš ono što želite u M modelu, idućih nekoliko godina bi moglo biti zadnje razdoblje u kojem je to realna opcija u salonu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Postali su prva država koja je zabranila benzin i sad nam poručuju: 'Skroz nam je dobro'
ZEMLJA BEZ BENZINA

Postali su prva država koja je zabranila benzin i sad nam poručuju: 'Skroz nam je dobro'

Etiopija je 2024. postala prva država koja je zabranila prodaju i uvoz novih auta s motorom na benzin i dizel, a sada stižu i prvi ozbiljniji brojevi o tome kako im ide.
Pronašli smo 10 najjeftinijih električnih automobila kod nas: Evo što se sve nudi i za koliko
NAJJEFTINIJI EV KOD NAS

Pronašli smo 10 najjeftinijih električnih automobila kod nas: Evo što se sve nudi i za koliko

Donosimo galeriju u kojoj smo složili 10 najjeftinijih EV oglasa koji se u tom trenutku nude na hrvatskim oglasima. Kod rabljenih EV-a razlike rade baterija, kilometraža i oprema, pa se isti model može kretati od super povoljnog do iznenađujuće skupog. Cijene i dostupnost se brzo mijenjaju, zato ovu listu vrijedi gledati kao trenutni presjek, a ne fiksnu tablicu. U ponudi se među najjeftinijima uglavnom i vrte ovi modeli, ali se pojavljuju po različitim cijenama, pa ovdje izdvajamo najjeftinije opcije.
FOTO Samsung upravo otkrio Galaxy S26 seriju. Ovo su svi detalji i inovacije koje donosi
EVO I KAD STIŽE U PRODAJU

FOTO Samsung upravo otkrio Galaxy S26 seriju. Ovo su svi detalji i inovacije koje donosi

Samsung je predstavio Galaxy S26 seriju pametnih telefona, koju čine modeli S26, S26+ i S26 Ultra, s naglaskom na unaprijeđene performanse, kamere i AI funkcije. Uređaji su dostupni za prednarudžbu u Hrvatskoj od 25. veljače, uz početne cijene od 999 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026