BMW: Ručni mjenjači nestaju

BMW-ov M šef Frank van Meel rekao je da BMW planira zadržati ručne mjenjače ‘još par godina’, ali da će u budućnosti, posebno kroz iduće desetljeće, to biti sve teže. Kaže da BMW zasad ostaje uz manualce koje već ima, ali razvoj potpuno novih ručnih getriba postaje neisplativ i tehnički sve problematičniji.

Glavni razlog je snaga i okretni moment modernih sportskih auta. Van Meel navodi da je BMW-ov trenutačni ručni mjenjač ograničen na oko 597 Nm, pa time ograničava u koje se modele uopće može ugraditi bez da ga 'ubiju'. Ako bi BMW htio ponuditi ručni mjenjač u jačim izvedbama, morao bi razviti potpuno novu getribu, a tu dolazi drugi problem, tržište je sve manje.

U ovom trenutku BMW ručni mjenjač nudi u relativno malom broju modela, spominju se M2, M3, M4 i Z4. Van Meel kaže da su s postojećim ručnim mjenjačima zadovoljni, ali da će razvoj novih biti ‘vrlo težak’ jer je segment mali, a dobavljači nisu previše zainteresirani ulagati u nešto što se prodaje u ograničenim količinama.

Zanimljivo je da se ovo događa jer se čini da ručni mjenjači i dalje imaju svoju publiku, pogotovo među entuzijastima, ali i među običnim vozačima. Mediji navode da u SAD-u oko polovice kupaca M2 bira ručni mjenjač, što pokazuje da interes još postoji, ali očito nije dovoljan da okrene računicu razvoja i dobave.

Drugim riječima, BMW ne govori da odmah gase ručne mjenjače, nego da ih je sve teže zadržati kako auti postaju snažniji, a kako se industrija seli prema elektrifikaciji i strožim zahtjevima učinkovitosti. U prijevodu za kupce, ako vam je ručni mjenjač baš ono što želite u M modelu, idućih nekoliko godina bi moglo biti zadnje razdoblje u kojem je to realna opcija u salonu.