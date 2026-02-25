Obavijesti

Europska komisija želi ukinuti roaming za zapadni Balkan

Roaming unutar Europske unije službeno je ukinut 15. lipnja 2017. godine i od tada korisnici plaćaju pozive, SMS poruke i mobilne podatke po istim cijenama kao u svojoj matičnoj zemlji dok putuju unutar EU-a

Europska komisija je u srijedu predložila otvaranje pregovora sa šest zemalja zapadnog Balkana o ukidanju naknada za roaming. Neočekivani visoki računi za usluge korištenja mobitela nešto je što više nemamo unutar EU-a, a danas predlažemo da se to proširi i na zapadni Balkan, izjavila je povjerenica za proširenje Marta Kos.

Nakon što se sporazumi zaključe sa svakim od partnera i nakon što se u potpunosti usklade s pravilima EU-a o roamingu, osobe koje putuju između EU-a i zapadnog Balkana moći će upućivati pozive, slati tekstualne poruke i upotrebljavati mobilne podatke bez dodatnih naknada za roaming.

Sada Vijeće EU-a treba dati mandat Komisiji za otvaranje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom. Kosovom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom. Kada dobije mandat Komisija će pregovarati o bilateralnim sporazumima sa svakom od tih zemalja.  

Roaming unutar Europske unije službeno je ukinut 15. lipnja 2017. godine i od tada korisnici plaćaju pozive, SMS poruke i mobilne podatke po istim cijenama kao u svojoj matičnoj zemlji dok putuju unutar EU-a.

