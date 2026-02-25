FOTO Samsung upravo otkrio Galaxy S26 seriju. Ovo su svi detalji i inovacije koje donosi

Samsung Electronics predstavio je novu Galaxy S26 seriju pametnih telefona koju čine modeli Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Nova generacija donosi unaprijeđene performanse, poboljšan sustav kamera i proširene AI funkcije, uz naglasak na sigurnost i zaštitu privatnosti.

Prema navodima tvrtke, Galaxy S26 serija razvijena je kao objedinjeno hardversko i softversko rješenje u kojem su performanse, kamere i AI značajke usklađeni za svakodnevno korištenje. Uređaji su optimizirani za energetski učinkovit rad i upravljanje toplinom, s ciljem stabilnog rada i pri zahtjevnijim zadacima.

Model Galaxy S26 Ultra koristi prilagođeni procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Samsung navodi povećanja performansi u odnosu na prethodnu generaciju u području CPU-a, GPU-a i NPU-a, kao i redizajnirani sustav hlađenja s većom parnom komorom. Uređaj podržava brzo žično i bežično punjenje te dolazi s baterijom kapaciteta 5.000 mAh.

Foto: Samsung

Sustav kamera ostaje jedan od glavnih naglasaka serije. Galaxy S26 Ultra opremljen je glavnom kamerom od 200 MP, ultraširokom kamerom od 50 MP te dvjema telefoto kamerama. Samsung navodi poboljšanja u snimanju pri slabom osvjetljenju, stabilizaciji videa i obradi slike, kao i podršku za APV video kodek namijenjen naprednijoj obradi videa. Unaprijeđena je i selfie kamera kroz AI obradu slike.

Serija donosi i nove AI alate za uređivanje fotografija i videa, skeniranje dokumenata te organizaciju sadržaja. Funkcije poput Now Brief, Now Nudge i proširene Circle to Search integrirane su u sustav s ciljem pojednostavljenja svakodnevnih zadataka. Samsung je dodatno unaprijedio i glasovne asistente, uključujući Bixby te podršku za druge AI asistente poput Geminija i Perplexityja.

Foto: Samsung

Na području sigurnosti, Galaxy S26 Ultra uvodi integrirani Privacy Display koji ograničava vidljivost sadržaja sa strane zaslona. Serija također uključuje softverske sigurnosne značajke poput Call Screening, Privacy Alerts i Private Albuma, uz daljnja poboljšanja platforme Samsung Knox i podršku za post-kvantnu kriptografiju u pojedinim sustavnim procesima.

Galaxy S26 serija dostupna je za prednarudžbu u Hrvatskoj od 25. veljače. Uređaji dolaze u nekoliko boja, a Samsung navodi promotivnu ponudu u sklopu koje je model s 512 GB dostupan po cijeni verzije od 256 GB. Galaxy S26 dostupan je po cijeni od 999 eura, Galaxy S26+ po cijeni od 1.249 eura, a Galaxy S26 Ultra po cijeni od 1.449 eura, uz promotivnu uštedu od 200 eura u odnosu na redovne cijene.

Ključne specifikacije

Galaxy S26 Ultra

Zaslon: 6,9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 1–120 Hz

Procesor: Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Kamere: 200 MP glavna 50 MP ultraširoka 50 MP telefoto (5× optički) 10 MP telefoto (3× optički) 12 MP prednja

Memorija i pohrana: 12 GB / 16 GB RAM, 256 GB / 512 GB / 1 TB

Baterija: 5.000 mAh

Punjenje: žično do 75 % za oko 30 min (60 W), brzo bežično punjenje 2.0, Wireless PowerShare

OS: Android 16, One UI 8.5

Povezivost: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Otpornost: IP68

Galaxy S26

Zaslon: 6,3" FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 1–120 Hz

Procesor: Exynos 2600 (ovisno o tržištu)

Kamere: 50 MP glavna 12 MP ultraširoka 10 MP telefoto (3× optički) 12 MP prednja

Memorija i pohrana: 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB

Baterija: 4.300 mAh

Punjenje: žično do oko 55 % za 30 min (25 W), brzo bežično punjenje 2.0, Wireless PowerShare

OS: Android 16, One UI 8.5

Povezivost: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Otpornost: IP68

Galaxy S26+

Zaslon: 6,7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 1–120 Hz

Procesor: Exynos 2600 (ovisno o tržištu)

Kamere: iste kao Galaxy S26

Memorija i pohrana: 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB

Baterija: 4.900 mAh

Punjenje: žično do oko 69 % za 30 min (45 W), brzo bežično punjenje 2.0, Wireless PowerShare

OS: Android 16, One UI 8.5

Povezivost: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Otpornost: IP68