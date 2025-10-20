Obavijesti

Boeing 737 u letu pogodio je "misteriozni objekt". Pilot pokazao ozljede na rukama

Boeing 737 u letu pogodio je "misteriozni objekt". Pilot pokazao ozljede na rukama
Unitedov let iz Denvera za Los Angeles izvanredno je sletio u Salt Lake Cityju nakon što je u letu pukla pilotska “šajba”, a kapetan zadobio posjekotine. Istražitelji provjeravaju je li riječ o udaru svemirskog otpada ili meteora, što bi bilo presedan za komercijalnu avijaciju.

United Airlinesov let UA1093, Boeing 737 MAX 8 s oko 140 putnika, letio je na 36.000 stopa kada je u četvrtak 16. listopada došlo do naglog oštećenja vjetrobrana kokpita. Posada je spustila visinu i skrenula u Salt Lake City, gdje je zrakoplov sletio bez dodatnih posljedica.

Kapetan je lakše ozlijeđen zbog rasprsnutog stakla i ogrebotina. Više medija navodi da su vidljive i “tragovi paljevine” na mjestu udara, pa se kao radna hipoteza spominje svemirski otpad ili meteor, no to zasad nije službeno potvrđeno

25 GODINA STAR Još jedan Boeing ostao bez dijela zrakoplova tijekom leta
Još jedan Boeing ostao bez dijela zrakoplova tijekom leta

Ako se potvrdi da je riječ o svemirskom otpadu, bio bi to prvi dokumentirani slučaj udara takvog objekta u putnički zrakoplov u letu. Stručnjaci podsjećaju da su takvi događaji ekstremno rijetki: FAA je još ranije procijenila vjerojatnost teške ozljede putnika zbog svemirskog otpada na razini “jedan prema milijardu”. U praksi, puknuća stakala češće uzrokuju temperaturne razlike, materijalni defekt ili ledena zrna, dok su udari meteoroida/otpada iz orbite iznimka.

TRAJE ISTRAGA Kineski mediji: U padu aviona na jugu države nema preživjelih
Kineski mediji: U padu aviona na jugu države nema preživjelih

Fotografije oštećenja i ozljede pilota kruže među avio-portalima, a kapetan je internim kanalima naveo sumnju na svemirski otpad. Službene agencije još ne potvrđuju uzrok; avion je prizemljen na pregled, a istražitelji prolaze podatke o ruti, vremenu, radarskim zapisima i eventualnim meteorskim aktivnostima iznad regije tog jutra. Tek nakon forenzičke analize stakla i okvira kokpita moći će se reći je li krivac bio komad otpada, mikro-meteoroid ili nešto treće.

NASA trenutačno prati više od 25.000 većih komada otpada u niskoj orbiti, a reulazak u atmosferu se događa svakodnevno, iako gotovo sav materijal izgori visoko na nebu. Upravo zato incident poput ovoga, ako se potvrdi, bio bi gotovo statistička anomalija – ali dovoljno ozbiljna da se industrija i regulator pobrinu za jasne protokole provjere i izvještavanja kod sličnih događaja u budućnosti.

