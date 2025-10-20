Boeing 737 u letu pogodio je “misteriozni objekt”. Pilot pokazao ozljede na rukama

United Airlinesov let UA1093, Boeing 737 MAX 8 s oko 140 putnika, letio je na 36.000 stopa kada je u četvrtak 16. listopada došlo do naglog oštećenja vjetrobrana kokpita. Posada je spustila visinu i skrenula u Salt Lake City, gdje je zrakoplov sletio bez dodatnih posljedica.

Kapetan je lakše ozlijeđen zbog rasprsnutog stakla i ogrebotina. Više medija navodi da su vidljive i “tragovi paljevine” na mjestu udara, pa se kao radna hipoteza spominje svemirski otpad ili meteor, no to zasad nije službeno potvrđeno.

Ako se potvrdi da je riječ o svemirskom otpadu, bio bi to prvi dokumentirani slučaj udara takvog objekta u putnički zrakoplov u letu. Stručnjaci podsjećaju da su takvi događaji ekstremno rijetki: FAA je još ranije procijenila vjerojatnost teške ozljede putnika zbog svemirskog otpada na razini “jedan prema milijardu”. U praksi, puknuća stakala češće uzrokuju temperaturne razlike, materijalni defekt ili ledena zrna, dok su udari meteoroida/otpada iz orbite iznimka.

Fotografije oštećenja i ozljede pilota kruže među avio-portalima, a kapetan je internim kanalima naveo sumnju na svemirski otpad. Službene agencije još ne potvrđuju uzrok; avion je prizemljen na pregled, a istražitelji prolaze podatke o ruti, vremenu, radarskim zapisima i eventualnim meteorskim aktivnostima iznad regije tog jutra. Tek nakon forenzičke analize stakla i okvira kokpita moći će se reći je li krivac bio komad otpada, mikro-meteoroid ili nešto treće.

NASA trenutačno prati više od 25.000 većih komada otpada u niskoj orbiti, a reulazak u atmosferu se događa svakodnevno, iako gotovo sav materijal izgori visoko na nebu. Upravo zato incident poput ovoga, ako se potvrdi, bio bi gotovo statistička anomalija – ali dovoljno ozbiljna da se industrija i regulator pobrinu za jasne protokole provjere i izvještavanja kod sličnih događaja u budućnosti.