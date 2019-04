Bravo! Vukovarski gimnazijalci pobijedili među 650 projekata

Učenici vukovarske Gimnazije trijumfirali su na međunarodnom natjecanju Arduino Day Community Challenge u ožujku u Milanu.

Odnijeli su pobjedu u kategoriji Obrazovanje s projektom 'Pametni grad - Vukovar' kojemu je konkuriralo 650 drugih projekata iz 100 zemalja.

Globalno natjecanje Arduino Day najpoznatija je platfoma za uradi-sam tehnologiju koja je dizajnirana baš za područje obrazovanja i smatra se vrlo važnom svjetskom nagradom u STEM području. Vukovarsku su Gimnaziju uspješno prezentirali učenici 3C razreda prirodoslovno-matematičkog usmjerenja Ivan Kolar, Matija Hardi, Marko Gašparić i Marko Macura, sa svojim profesorima i mentorima u projektu Davorom Šijanovićem i Sanjom Pavlović Šijanović.

- Budući da kurikulum informatike sada nalaže da težište obrazovnog procesa bude na rješavanju problema i programiranju, kojima bi se razvijao računalni način razmišljanja, s učenicima smo razvijali ideju o projektu koji bi bio primjenjiv u životu. Nazvali smo projekt 'Pametni grad Vukovar - Our view of smart living' i u njega integrirali nekoliko područja u kojima je svaki član tima, dakle svaki učenik, dobio zaduženja i preuzeo odgovornost za izradu. Tu smo ideju prošle godine plasirali na HT-ov donacijski natječaj Generacija Next u koji je bilo uključeno 150 škola iz cijele Hrvatske. Naš im se jako svidio i dobili smo opremu za realizaciju projekta, novac kojim su kupili sve dodatne potrebne dijelove za izradu pokazne makete, ali i edukacije na Institutu za razvoj i inovativnost mladih - kaže profesor Šijanović.

Pametni semafori i info za parking

U nekoliko mjeseci izradili su maketu koja vjerno prikazuje dio grada Vukovara, šetnicu uz Dunav. Maketa ima četiri zasebna projekta kojima prikazuju mogućnosti unaprjeđenja života u gradu Vukovaru.

- Maketa sadrži većinu komponenti koje smo dobili u Arduino kompletima, neke smo dodatno kupili a i koristili smo se igračkama koje smo imali kod kuće. Izradili smo četiri zasebne komponente: pametnu rasvjetu, pametni parking, pametne semafore i solarni tragač. Pametna rasvjeta, koristeći senzore, pojačava intenzitet svjetlosti prolaskom pored svakog rasvjetnog tijela u prostoru, potom se i smanjuje kad nema više gibanja. Senzor na parkingu utvrđuje ima li slobodnih parkirnih mjesta pa približavanjem vozila pokazuje vozaču koja su to mjesta. Pametni semafori pale se s obzirom na nadolazeći promet i po njegovoj gustoći reguliraju promet pa tako pješaci, primjerice, ne moraju čekati zeleno svjetlo na praznom raskrižju. Solarni tragač akumulira sunčevu svjetlost i distribuira je prema rasvjetnom tijelu uz prometnicu - pojasnili su nam nagrađeni STEM-ovci Ivan i Matija, dodajući kako maketna ploča, koja je na prvi pogled nalik nekoj dječjoj igrici, tek u svom podnožju skriva čitav splet žica i računalnih spojeva.

Upravo činjenica da je njihov projekt sastavljen od čak četiri zasebna sustava, osvojila je žiri Arduino Daya.

Kreativnost, inovativnost i timski rad

- Svaki od tih programa je dosta kompliciran, a mi smo ih još napravili tako da zajedno funkcioniraju u jednom prikazu i mogu biti primjenjivi u svakodnevici nekog grada već sutra. Ono što je nama bitno je da ovakvim projektima zainteresiramo mlade i učenike da se više uključe u STEM područja. Tržište rada sve više traži takva znanja, a upravo mi u školama potičemo te njihove interese. Naši su učenici radom na ovom projektu stekli bitna iskustva u području kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, što ih sada dodatno motivira - kaže Šijanović, dodajući kako su učenici tražili od svojih mentora da se sada prijave i na druge projekte. Pozvani su da sudjeluju kao gosti na skorašnjoj manifestaciji Inova mladih 2019. u Zagrebu.

To gostovanje bit će im "utješna" nagrada što nisu uspjeli otići na dodjelu Arduino nagrade u Milano. Nažalost, škola nije imala novca za putne i smještajne troškove.

- Snašli smo se na brzinu i snimili jednominutni video kojim smo putem livestreaminga prezentirali naš projekt i zahvalili se na nagradi - kažu mentori, koji su također ponosni na uspjeh njihovih učenika.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.