Obavijesti

Galerija

Komentari 0
AUTO GALERIJA

FOTO Europa vs. Kina: Mogu li ovi europski električni auti parirati Kinezima. I Tesli?

Tražite električni auto “made in Europe” koji će parirati kineskim i američkim hitovima? Ova galerija vodi vas kroz modele koji se proizvode u europskim tvornicama i nude stvarne prednosti: doseg, brzo punjenje i solidnu opremu. Uz svaki auto dobit ćete konkretan razlog zašto je na listi i što vrijedi posebno pogledati na fotkama. Fokus je na modelima koje možete lako pronaći u salonima u Hrvatskoj ili okolici. Proklizite kroz listu i odaberite favorita prije sljedeće probne vožnje.
FOTO Europa vs. Kina: Mogu li ovi europski električni auti parirati Kinezima. I Tesli?
Mercedes-Benz EQE: Noćni kadar s ambient svjetlom u kabini i MBUX Hyperscreenom. Limuzina za duga putovanja, tiha i udobna, važna u premium C i E segmentu. | Foto: Mercedes Benz
1/13
Mercedes-Benz EQE: Noćni kadar s ambient svjetlom u kabini i MBUX Hyperscreenom. Limuzina za duga putovanja, tiha i udobna, važna u premium C i E segmentu. | Foto: Mercedes Benz
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025