FOTO Europa vs. Kina: Mogu li ovi europski električni auti parirati Kinezima. I Tesli?

Tražite električni auto “made in Europe” koji će parirati kineskim i američkim hitovima? Ova galerija vodi vas kroz modele koji se proizvode u europskim tvornicama i nude stvarne prednosti: doseg, brzo punjenje i solidnu opremu. Uz svaki auto dobit ćete konkretan razlog zašto je na listi i što vrijedi posebno pogledati na fotkama. Fokus je na modelima koje možete lako pronaći u salonima u Hrvatskoj ili okolici. Proklizite kroz listu i odaberite favorita prije sljedeće probne vožnje.
Mercedes-Benz EQE: Noćni kadar s ambient svjetlom u kabini i MBUX Hyperscreenom. Limuzina za duga putovanja, tiha i udobna, važna u premium C i E segmentu.
| Foto: Mercedes Benz
Foto: Mercedes Benz
BMW i4: Bočni profil uz istaknute aerofelge, interijer s Curved Display kao dodatni kadar. Sportska limuzina s velikim dosegom, često tražena kao “jedan auto za sve”.
| Foto: Fabian Kirchbauer
Porsche Taycan: Dinamičan rolling shot ili pit-lane stil s velikim kočnicama. Sportski EV koji simbolizira da Europa i dalje vodi u vozačkom osjećaju.
| Foto: Daniel Wollstein
Audi Q8 e-tron: Punjenje uz autocestu, naglasak na rasponu i luksuzu. Flagship SUV s ozbiljnim komforom na duge rute.
| Foto: Audi Hrvatska
Cupra Born: Sportski kadar niskog frontalnog pogleda s bakrenim detaljima. Mlađa, dinamična alternativa klasičnom hatchu.
Fiat 500e: Old-town ulica, retro felge i otvoren krov. Ikona stila, jedan od najfotogeničnijih malih EV-a za grad.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Peugeot e-208: Close-up “zubi” dnevnih LED svjetala i žute karoserije. Gradski bestseller koji drži jak tempo registracija diljem Europe.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Renault Megane E-Tech Electric: Detalj novog logotipa i dvobojnog krova, plus kadar na brzom punjaču. Francuski kompakt s dobrom potrošnjom u gradu.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
BMW iX1: Urban setting, prednja LED svjetla i kompaktne proporcije. Popularan premium kompaktni SUV s pogonom na sve kotače u opciji.
| Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album
Audi Q4 e-tron: Detalj maske i Matrix farova u sumrak. Premium interpretacija iste platforme, važna za poslovne flote.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Škoda Enyaq: Stražnji dio s velikim natpisom i panoramskim krovom, kadrovan uz gradski prizor. Enyaq je hit obiteljski EV i lako ga je dobiti u press materijalima.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Volkswagen ID.4: Fotografija prednjeg tri-dim svjetlosnog potpisa i punjenja na DC punjaču. ID.4 je mainstream SUV i jedan od nositelja VW električne ofenzive.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata