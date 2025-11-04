AUTO GALERIJA FOTO Europa vs. Kina: Mogu li ovi europski električni auti parirati Kinezima. I Tesli?

Tražite električni auto “made in Europe” koji će parirati kineskim i američkim hitovima? Ova galerija vodi vas kroz modele koji se proizvode u europskim tvornicama i nude stvarne prednosti: doseg, brzo punjenje i solidnu opremu. Uz svaki auto dobit ćete konkretan razlog zašto je na listi i što vrijedi posebno pogledati na fotkama. Fokus je na modelima koje možete lako pronaći u salonima u Hrvatskoj ili okolici. Proklizite kroz listu i odaberite favorita prije sljedeće probne vožnje.