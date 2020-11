Brodovi u budućnosti koristit će 'zeleni' smrdljivi amonijak kao pogonsko gorivo?

Danski stručnjaci istražuju nekoliko vrsta goriva i vjeruju da jedna od mogućnosti upravo amonijak. Time žele smanjiti emisiju štetnih plinova iz brodova

<p>Međunarodna organizacija za pomorski prijevoz (IMO) želi znatno smanjiti emisiju štetnih plinova iz brodova koji troše ogromne količine goriva, a rješenje bi mogao biti smrdljivi 'zeleni' amonijak, smatraju danski stručnjaci. Otprilike 90 posto robe u globalnoj trgovini prevozi se morem, a pomorski prijevoz proizvodi oko dva posto globalne emisije stakleničkih plinova.</p><p>IMO želi prepoloviti emisiju do 2050. godine u usporedbi s razinom iz 2008. godine, što zahtijeva prijelaz na zelenu tehnologiju.</p><p>Šef istraživanja i razvoja u danskoj inženjerskoj tvrtki Man Energy Solutions Brian Soerensen kaže za BBC da se istražuje nekoliko vrsta goriva i vjeruje da će jedna od mogućnosti biti amonijak, uz metanol i biogoriva. Amonijak ima prednost jer ne sadrži ugljik, pa se njegovim izgaranjem u motoru ne stvara ugljični dioksid.</p><p>Početkom 2024. godine Man Energy Solutions planira u brod instalirati motor koji će kao pogonsko gorivo koristiti amonijak. Prvi modeli motora moći će koristiti dvije vrste goriva i uobičajeno plinsko ulje. Iako je energetski manje bogat od današnjih brodskih goriva, tekući amonijak energetski je gušći od vodika, čijim se izgaranjem također ne stvaraju štetni plinovi.</p><p>Amonijak ima i nedostataka - njegovim izgaranjem mogu nastati zagađujući dušikovi oksidi, pa ispuh treba očistiti. Ujedno je i otrovan, pa zahtijeva pažljivo rukovanje i skladištenje. Međutim, sigurnosna pitanja već su dobro istražena i pronađeni su odgovori a postoji i lučka infrastruktura, kaže Soerensen, ukazujući na razvijenu industriju umjetnih gnojiva.</p><p>Norveška brodarska tvrtka Eidesvik planira instalirati gorive ćelije s amonijakom u brod do kraja 2023. Kao i baterije, one generiraju struju za pogon motora.</p><p>Industrija umjetnih gnojiva godišnje proizvede amonijak u vrijednosti oko 55 milijardi dolara, ali uz veliki utjecaj na okoliš, koji se očituje u 1,5-postotnom udjelu u globalnoj emisiji ugljičnog dioksida. Gnojiva također mogu ugroziti kvalitetu vode i zraka. Za proizvodnju amonijaka potrebni su dušični i plinovi s vodikom. Vodik se pak u brojnim slučajevima izlučuje iz prirodnog plina, metana. U procesu se oslobađa ugljik, što zahtijeva puno energije.</p><p>Ipak, pojavljuju se i nove, čišće metode proizvodnje amonijaka. Tako proizvodnja 'plavog' amonijaka uključuje hvatanje i skladištenje ugljika, dok obećavajući 'zeleni' amonijak u potpunosti eliminira upotrebu fosilnih goriva. No, pomorski prijevoz mogao bi se suočiti s drugim preprekama. Izvješće Globalnog pomorskog foruma sugerira da bi za postizanje IMO-vog cilja do 2050. prijelazom prvenstveno na gorivo od 'zelenog' amonijaka trebalo više od tisuću milijardi dolara ulaganja.</p><p>Doktor Tristan Smith, jedan od autora izvješća, kaže da je to moguće. Kako se budu smanjivali troškovi proizvodnje struje i tehnologija vezanih za obnovljive izvore energije, 'zeleni' amonijak bit će sve konkurentniji, kaže Smith.</p><p>- Do kraja 2020-ih, možda do sredine 2030-ih, cijene će biti relativno niske, premda još uvijek više od cijena nafte - rekao je Smith.</p><p>Soerensen iz danske inženjerske tvrtke smatra da će vlade morati priskočiti u pomoć kako bi pomogle u prijelazu na novo, čišće gorivo.</p><p>- Morat će uvesti porez na emisiju štetnih plinova - zaključuje.</p>