Kinesko tržište električnih auta koči: u lipnju prodaja pala 7%, a u pola godine čak 13% manje nego lani
CRNI SCENARIJ
Brojni kineski proizvođači će nestati, osjetit ćemo posljedice
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Kina je i dalje najveće tržište električnih automobila na svijetu, no najnoviji podaci pokazuju da se rast koji je godinama izgledao nezaustavljivo počeo ozbiljno usporavati. Prema prvim brojkama Kineskog udruženja za osobna vozila, u lipnju je u Kini prodano 1,04 milijuna baterijskih električnih automobila i plug-in hibrida. Na papiru to izgleda impresivno, ali usporedba s prošlom godinom otkriva problem. Lipanjska prodaja bila je sedam posto slabija nego lani, dok je u prvih šest mjeseci 2026. ukupno prodano 4,73 milijuna elektrificiranih vozila, čak 13 posto manje nego u istom razdoblju 2025. godine.
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