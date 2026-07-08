Premijera se očekuje do kraja godine. Octavia time dobiva neuobičajeno dug životni ciklus koji bi mogao potrajati i više od 10 godina.
REDIZAJN KLASIKA
Škoda uskoro obnavlja Octaviju, evo kako bi mogla izgledati
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Škoda Octavia četvrte generacije očito će živjeti dulje nego što se očekivalo. Umjesto potpuno nove generacije, češki bestseler ide prema drugom redizajnu u životnom ciklusu aktualne generacije. To nije mala odluka, jer Octavia za Škodu nije samo još jedan kompaktni automobil, nego model koji desetljećima nosi prodaju marke i uspijeva spojiti obiteljski format i poslovnu upotrebljivost.
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