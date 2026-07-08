Obavijesti

Tech

Komentari 1
OPREZ

Ovaj detalj možda otkriva da je autu vraćena kilometraža

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Ovaj detalj možda otkriva da je autu vraćena kilometraža
Foto: Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Istraživanje je otkrilo poveznicu između povijesti oštećenja automobila i prevara na brojaču kilometara - ako je vozilo bilo oštećeno, mnogo je veća vjerojatnost manipulirane kilometraže

Admiral

Znatan udio automobila koji se prodaju na tržištu rabljenih vozila ima povijest oštećenja. Stručnjaci za automobilsko tržište upozoravaju da nepošteni prodavatelji često popravljaju oštećena vozila koristeći jeftine zamjenske dijelove, što u budućnosti može uzrokovati učestale kvarove. Kako bi dodatno povećali vrijednost vozila, prodavatelji također manipuliraju i brojačem kilometara.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Brojni kineski proizvođači će nestati, osjetit ćemo posljedice
CRNI SCENARIJ

Brojni kineski proizvođači će nestati, osjetit ćemo posljedice

Kinesko tržište električnih auta koči: u lipnju prodaja pala 7%, a u pola godine čak 13% manje nego lani
Škoda uskoro obnavlja Octaviju, evo kako bi mogla izgledati
REDIZAJN KLASIKA

Škoda uskoro obnavlja Octaviju, evo kako bi mogla izgledati

Premijera se očekuje do kraja godine. Octavia time dobiva neuobičajeno dug životni ciklus koji bi mogao potrajati i više od 10 godina.
Testirali smo Soundcore Space 2 slušalice: Pristupačne, udobne i fantastično bogatog zvuka
PRAVA PRILIKA

Testirali smo Soundcore Space 2 slušalice: Pristupačne, udobne i fantastično bogatog zvuka

Anker je u svojim Soundcore Space 2 slušalicama ponudio odličan set pristupačnih slušalica s nizom funkcija i jako bogatog zvuka te baterijom koja traje i traje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026