Ovaj detalj možda otkriva da je autu vraćena kilometraža

Znatan udio automobila koji se prodaju na tržištu rabljenih vozila ima povijest oštećenja. Stručnjaci za automobilsko tržište upozoravaju da nepošteni prodavatelji često popravljaju oštećena vozila koristeći jeftine zamjenske dijelove, što u budućnosti može uzrokovati učestale kvarove. Kako bi dodatno povećali vrijednost vozila, prodavatelji također manipuliraju i brojačem kilometara.



Pročitajte više na Autostartu.