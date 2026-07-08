Istraživanje je otkrilo poveznicu između povijesti oštećenja automobila i prevara na brojaču kilometara - ako je vozilo bilo oštećeno, mnogo je veća vjerojatnost manipulirane kilometraže
OPREZ
Ovaj detalj možda otkriva da je autu vraćena kilometraža
Čitanje članka: < 1 min
Znatan udio automobila koji se prodaju na tržištu rabljenih vozila ima povijest oštećenja. Stručnjaci za automobilsko tržište upozoravaju da nepošteni prodavatelji često popravljaju oštećena vozila koristeći jeftine zamjenske dijelove, što u budućnosti može uzrokovati učestale kvarove. Kako bi dodatno povećali vrijednost vozila, prodavatelji također manipuliraju i brojačem kilometara.
Pročitajte više na Autostartu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku