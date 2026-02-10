Brzina za sve: AOC G4 monitori donose 260 Hz po nižoj cijeni

AGON by AOC predstavio je nove gaming monitore AOC GAMING 24G4ZR (23,8 inča) i 27G4ZR (27 inča), namijenjene ulaznom segmentu kompetitivnog gaminga. Novi modeli temelje se na Fast IPS panelima s overclockiranom stopom osvježavanja do 260 Hz (240 Hz izvorno), vremenom odziva od 0,3 ms MPRT i do 1 ms GtG, uz Full HD rezoluciju.

Prema navodima proizvođača, riječ je o monitorima koji donose razinu brzine i responzivnosti dosad rezerviranu za skuplje esports modele. Uz podršku za Adaptive-Sync i službenu NVIDIA G-SYNC kompatibilnost, monitori uklanjaju kidanje slike pri promjenjivom broju sličica u sekundi. Podržan je i MBR Sync, koji omogućuje istovremeno korištenje varijabilne frekvencije osvježavanja i strobiranja pozadinskog osvjetljenja, čime se postižu MPRT vremena ispod 1 ms u rasponu od 48 do 240 Hz.

Foto: AOC

Modeli su tvornički postavljeni na 240 Hz, dok se overclock na 260 Hz može aktivirati putem izbornika monitora ili G-Menu softvera. Oba monitora koriste Fast IPS tehnologiju, koja uz brza vremena odziva donosi i široke kutove gledanja od 178°/178° te bogatu reprodukciju boja. Model od 27 inča postiže 121,5 % sRGB i 92,3 % DCI-P3 pokrivenosti, dok verzija od 23,8 inča nudi 111,7 % sRGB i 87,7 % DCI-P3. Svjetlina iznosi 300 cd/m².

24G4ZR i 27G4ZR dolaze s potpuno prilagodljivim ergonomskim postoljem koje omogućuje podešavanje visine do 130 mm, nagib, zakretanje i rotaciju. Niskoprofilna baza dizajnirana je tako da zauzima malo prostora na stolu, a trostrani dizajn bez okvira namijenjen je i konfiguracijama s više monitora. Podržana je i VESA 100 x 100 montaža. Uz ove modele, AOC će ponuditi i varijante 24G4ZRE i 27G4ZRE s pojednostavljenim postoljem koje omogućuje samo nagib, ali zadržava iste performanse panela.

Foto: AOC

Povezivost uključuje dva HDMI 2.0 i jedan DisplayPort 1.4 priključak, dok G-Menu softver omogućuje upravljanje postavkama i gaming presetima. Ugrađene su i flicker-free tehnologija te hardversko smanjenje plavog svjetla za ugodnije dugotrajno korištenje.

„260 Hz i 0,3 ms MPRT nekada su bile specifikacije rezervirane za vrhunske monitore usmjerene na esport. S modelima 24G4ZR i 27G4ZR tu razinu brzine postavljamo kao novi početni standard“, izjavio je César Acosta, Gaming Product Manager u AGON by AOC.

Foto: AOC

Novi modeli bit će dostupni od veljače 2026. po preporučenim maloprodajnim cijenama: 24G4ZR za 149 eura, 24G4ZRE za 129 eura, 27G4ZR za 169 eura i 27G4ZRE za 149 eura.