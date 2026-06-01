Budućnost Call of Dutyja: Što nas sve očekuje do 2030?

Još je Benjamin Franklin (1706-1790) navodno rekao: "U životu su sigurne samo tri stvari: smrt, porezi i novi Call of Duty svake godine". I doista, osnivač Sjedinjenih Država do danas nije demantiran. Activision i njegovi studiji, od Treyarcha i Infinity Warda do Sledgehammer Gamesa, pobrinuli su se da nas krajem svake godine dočeka novo izdanje jedne od najpopularnijih franšiza u povijesti videoigara.

Stoga ne čudi da nas i 2026. godine čeka novi nastavak. No, što je s godinama koje slijede? Na temelju trendova, napretka i povremenih posrtanja franšize u posljednja dva desetljeća, moguće je s priličnom dozom točnosti predvidjeti smjer u kojem će se Call of Duty kretati. Popularni gaming portal, KitGuru, stoga gleda u budućnost, od Modern Warfarea 4 pa sve do 2030. godine.

Godina 2026: Kraj jedne ere uz Modern Warfare 4

Nadolazeći Call of Duty, koji razvija Infinity Ward, već je dugo u produkciji, a prema službenim informacijama, bit će to Modern Warfare 4. Igra bi trebala izaći 23. listopada 2026. godine i označit će važnu prekretnicu jer će biti prva koja preskače konzole prošle generacije (PlayStation 4 i Xbox One), fokusirajući se isključivo na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC te nadolazeći Nintendo Switch 2.

Infinity Wardovi Modern Warfare naslovi uvijek su težili prizemljenijem pristupu, a čini se da će se taj trend nastaviti. Prema informacijama koje su procurile, MW4 će ukloniti takozvano "sveprisutno kretanje" (omni-movement) i ponovno se usredotočiti na taktičko sprintanje kao ključnu mehaniku. Igranje bi trebalo biti sporijeg tempa, a uklonjen je i zasebni utor za "melee" napade. Najveća promjena tiče se trećeg načina igranja. Umjesto Zombija, vraća se DMZ, mod ekstrakcije koji je prethodno bio besplatan dio Warzonea. Sada će DMZ 2.0 biti vezan izravno uz premium izdanje MW4.

Na temelju procjena koje se temelje na dosadašnjim trendovima i informacijama, vjeruje se da će MW4 označiti konačan kraj Modern Warfare serijala. Nakon originalne trilogije i nove kvadrilogije, vrijeme je da Infinity Ward stavi točku na i. A najbolji način za to bio bi ubiti lice franšize. Očekuje se da će kapetan Price herojski poginuti u akciji, samo da bi se na kraju kampanje, vjerojatno u sceni nakon odjavne špice, pojavio iz sjene s novim, "cool" ožiljkom.

Godina 2027: Novi početak za Sledgehammer Games

Za razliku od Modern Warfarea 4, o igri za 2027. znamo vrlo malo, osim da je razvija Sledgehammer Games i da će predstaviti potpuno novi podserijal. Radnja će navodno biti smještena u moderno doba, a iako neće biti jetpackova, kretanje će biti u velikom fokusu, uz mogući element borilačkih vještina.

Nagađa se da bi se novi serijal mogao zvati Call of Duty: Espionage. Kampanja bi pratila elitni tim specijalaca s naglaskom na šuljanje. Igrači bi se infiltrirali u neprijateljske baze koristeći akrobacije i interaktivno okruženje za dinamično igranje. Multiplayer bi također bio prilagođen špijunskoj temi, s brzim i reaktivnim kretanjem kao temeljem iskustva. Igrači bi mogli izvoditi kotrljanja, brze okrete, egzekucije klizanjem, pa čak i koristiti sustav sličan parkouru za preskakanje širih provalija. Treći način igranja bio bi kooperativno iskustvo u kojem dva igrača zajedno izvršavaju misije infiltracije.

Godina 2028: Treyarch ulazi u mračnu alternativnu povijest

Ovdje ulazimo u sferu čiste spekulacije. Pretpostavlja se da će igru razvijati Treyarch. Baš kao što će MW4 zaključiti svoju priču, tako će i Treyarchov naslov biti prvi u vlastitom novom podserijalu, nazvanom Call of Duty: Dark Ops. Ova franšiza posudila bi tematsku energiju Black Opsa, ali bi krenula od nule.

Kampanja bi bila smještena u alternativnu povijest Prvog svjetskog rata, s mračnim preokretom. Priča bi postupno postajala sve čudnija, otkrivajući tajne eksperimente i okultne elemente. Treyarch bi vratio "omni-movement", ali na grublji i prizemljeniji način, a naravno, tu bi bio i novi Zombies mod. S obzirom na to da su moderne mehanike već usavršene, Dark Ops Zombies vratio bi se korijenima uz estetski prizvuk demonskih vibracija viđenih u Vanguard Zombiesu.

Godina 2029: Infinity Ward se vraća s globalnim ratovanjem

Infinity Ward vraća se 2029. godine s vlastitim novim serijalom i blagim osvježenjem grafičkog pogona. Budući da se studio ne može odmaknuti od podnaslova "Warfare", serijal bi se mogao zvati Total Warfare, Global Warfare ili World Warfare. Radnja bi i dalje bila smještena u moderno doba, ali u potpuno novom svijetu, uz inspiraciju iz stvarnih globalnih političkih sukoba. Kultni kapetan Price reinkarnirao bi se u obliku kapetana Costa. Igranje bi bilo usredotočeno na "imerziju", s vožnjom vozila isključivo iz prvog lica, taktičkim punjenjem oružja i nekim oblikom mehanike krvarenja.

Godina 2030: Sledgehammer nadograđuje špijunažu

Stigli smo do 2030. godine, kada će Sledgehammer predstaviti nasljednika svog "Espionage" serijala. Priča bi nas odvela desetak godina u budućnost, a radnja bi se odvijala primarno na azijskom kontinentu, s naglaskom na vertikalnost i nove mehanike. Te mehanike prenijele bi se i na multiplayer, s novim sustavom kuke za hvatanje koja omogućuje kretanje u četiri smjera. Kao dodatni trik, igrači bi mogli kratkotrajno blokirati metke pomoću malog štita na podlaktici. Treći način igranja bio bi još eksperimentalniji, s elementima "rogue-like" žanra koji potiču ponovno igranje.

Time bi Sledgehammer Games konačno dobio izravan nastavak jednog od svojih serijala, dok bi Infinity Ward i Treyarch uspostavili temelje za svoje nove franšize, postavljajući pozornicu za iduću polovicu desetljeća Call of Dutyja.

*uz korištenje AI-ja