FOTO: BYD predstavio novi Seal 07 s revolucionarnom opremom

Kineski div električnih vozila BYD, nakon nedavnog pada prodaje, najavio je veliku tehnološku ofenzivu kako bi ponovno uspostavio dominaciju na tržištu. Na svom "Tech Day" događaju u Shenzhenu, zakazanom za peti ožujak, tvrtka je otkrila niz novih modela i revolucionarnu tehnologiju punjenja, signalizirajući odlučan odgovor na sve jaču konkurenciju iz Tesle i drugih kineskih brendova. Događaj, službeno potvrđen putem BYD-ovih korporativnih objava, najavljen je kao predstavljanje "disruptivne tehnologije" koja cilja redefinirati standarde industrije.

Ofenziva novih modela za sve segmente

Centralna točka BYD-ove prezentacije bila je predstavljanje potpuno električnog modela Seal 07 EV. Ovaj elegantni sedan, koji dijeli dizajnerski jezik sa svojim hibridnim prethodnikom, dolazi s impresivnim dometom od 705 kilometara prema CLTC standardu i motorom snage 240 kW. Ono što ga posebno izdvaja je krovni LiDAR, koji najavljuje dolazak najnaprednijeg sustava za autonomnu vožnju do sada, nazvanog "God’s Eye" 5.0 (DiPilot 500).

Osim njega, otvorene su i prednarudžbe za novi SUV srednje veličine, Song Ultra EV. Izgrađen na naprednoj e-Platform 3.0 Evo, nudi motor od 270 kW (362 KS) i domet do 710 kilometara, a cilja na izuzetno konkurentnu cijenu od otprilike 180.000 yuana, što je oko 23.000 eura. Za one koji traže vrhunski luksuz, BYD-ov podbrend Yangwang otvorio je prednarudžbe za svoje modele U7, U8 i U8L za 2026. godinu, pri čemu se ističe Yangwang U7 s masivnom baterijom od 150 kWh i dometom koji premašuje tisuću kilometara. Kao da to nije dovoljno, ažurirani Denza Z9 GT sada nudi varijantu s jednim motorom koja postiže rekordni domet od 1.036 kilometara.

Punjenje od 400 kilometara u pet minuta

Možda i najveća vijest događaja nije bio automobil, već tehnologija koja stoji iza njega. BYD je predstavio svoj "Megawatt 'Flash Charging' 2.0", sustav punjenja s tekućinskim hlađenjem i vršnom snagom od nevjerojatnih 1.500 kW. Prema tvrdnjama tvrtke, ova tehnologija omogućuje dodavanje dva kilometra dometa u samo jednoj sekundi, odnosno oko 400 kilometara u svega pet minuta. Ambiciozni plan uključuje instalaciju četiri tisuće ovakvih stanica diljem Kine do kraja 2026. godine.

Ovakav napredak moguć je zahvaljujući drugoj generaciji njihove poznate "Blade" baterije. Nova generacija dolazi u dvije verzije: jedna fokusirana na visoku energetsku gustoću od oko 210 Wh/kg za maksimalan domet, a druga optimizirana za ekstremne brzine punjenja (stopa punjenja 8C), obje certificirane za tri tisuće ciklusa punjenja.

Ova tehnološka i proizvodna ofenziva dolazi kao izravan odgovor na tržišne izazove. BYD je u veljači 2026. zabilježio pad prodaje od 41 posto na godišnjoj razini, dijelom zbog smanjenja državnih poticaja. U isto vrijeme, konkurencija, predvođena Teslom te brendovima pod okriljem Huaweija kao što su AITO i Luxeed, sve više jača, posebno u segmentu premium pametnih vozila. S novim modelima poput gigantskog SUV-a "Great Tang" koji također stiže, BYD šalje jasnu poruku: unatoč poteškoćama, ne samo da se ne predaju, već namjeravaju ponovno definirati standarde u industriji električnih vozila.