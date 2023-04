CARNET još jednom okuplja stručnjake za digitalizaciju, obrazovanje i inovacije

Znate li kako izgleda speed date s robotima? Što su ozbiljne igre i kako ih koristiti u nastavi? Koji izazovi stoje pred obrazovnim sustavom vezano uz držanje koraka s brzim napretkom tehnologije i njezinim utjecajem na gospodarstvo i društvo? Što nam podaci govore uspješnosti učenika?

Ovo su samo neka od pitanja na koje ćemo odgovore tražiti na 25. CARNET-ovoj konferenciji za korisnike CUC 2023: Era digitalne zrelosti, koja će se održati od 26. do 28. travnja u Rovinju.

Na konferenciji će sudjelovati više od 1200 CARNET-ovih korisnika i suradnika, uključujući nastavnike u osnovnim i srednjim školama, CARNET sistem inženjere i koordinatore, članove znanstveno-istraživačke zajednice te informatičke stručnjake i gospodarstvenike iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ove godine konferencija je posvećena obilježavanju završetka projekta ˝e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola“ čija je provedba započela pilot-projektom 2015. godine, a nastavila se u drugoj fazi od 2018. do 2023. godine. Završetak projekta e-Škole označava završetak značajnog vremenskog razdoblja koji je omogućio školama sustavno razvijanje digitalne zrelosti što obuhvaća osposobljenost, osnaženost i opredijeljenost za daljnja djelovanja škola u području primjene digitalnih tehnologija.

Cilj je ove konferencije potaknuti sve dionike odgojno-obrazovnog procesa iz osnovnih i srednjih škola da i nakon završetka projekta nastave s cjeloživotnim učenjem, osnažuju svoje kompetencije, primjenjuju inovativne prakse u svom radu, učine nastavu pristupačnom i uključivom za sve učenike, uvode inovacije i aktivno koriste tehnologije budućnosti i nastave sanjati i ostvarivati svoje snove.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Glavne teme konferencije su "Digitalna osnaženost“, "Digitalna nastava "Obrazovanje bez prepreka“, "Budućnost je sada“ i "Škola i snova“, a one će biti detaljno obrađene kroz više od 150 radova prezentiranih kroz različite formate – interaktivna izlaganja, konferencijske radove, radionice i panele te posebna događanja poput Birds of a Feather (BoF) - neformalnih razgovora o temi koja je zajednička i interesantna određenom broju sudionika te 6 pozvanih predavanja.

Veliku pozornost će svakako privući predavanje Marca Prenskyja, međunarodno priznatog predavača i nagrađivanog autora. Svjetski poznat kao “re-framer”, čovjek koji razmišlja izvan okvira i potiče druge da sagledaju stvari iz drugog kuta, Marc Prensky je održao predavanja u više od 45 zemalja na šest kontinenata. Skovao je dobro poznate izraze “digitalni urođenici” (digital natives) i “digitalni pridošlice” (digital immigrants) koji se nalaze i u Oxfordskom rječniku engleskog jezika.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Njegovu posljednju knjigu, “EMPOWERED!: Re-framing ‘Growing Up’ for a New Age”, recenzenti su nazvali “vizionarskom”, “radikalnom”, “dirljivom”, “transformativnom” i “iznimno pronicljivom”. Član je savjetodavnih odbora nekoliko tvrtki i organizacija. Pokrenuo je Projekt “Two Billion Kids Project” i “The Global Ministry of Empowerment, Accomplishment and Impact” kako bi se osnažilo svaku mladu osobu na svijetu da unaprijedi i mijenja svijet oko sebe, kako lokalno tako i globalno.

U svom predavanju “I CAN, I CHOOSE, I ACCOMPLISH: How To Make the Most of What You’ve Been Given to Prepare your Students for THEIR Future”, Marc Prensky otkrit će kako prilagoditi poučavanje novim generacijama i pripremiti ih za njihovu budućnost.

Program konferencije bit će fokusiran i na teme vezane uz prilike koje pruža digitalna tehnologija – na primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju, kao i pristupačnog i inkluzivnog učenja i poučavanja uz primjenu asistivne tehnologije o čemu će i zadnji dan konferencije govoriti Miles Berry, profesor računarstva na Sveučilištu Roehampton u Londonu.

On će otkriti kako koristiti umjetnu inteligenciju za pristupačnost i inkluziju te odgovoriti na konkretna pitanja kako se alati umjetne inteligencije, kao što su pretvaranje teksta u govor, glasovno tipkanje, strojno prevođenje i ChatGPT, mogu inkluzivno primijeniti za učenike koji bi inače imali poteškoća sa svladavanjem nastavnog plana i programa te sudjelovanjem u nastavi