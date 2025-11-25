Cijene RAM memorije toliko divljaju da je skuplji od PS5, a dućani ni ne stignu pisati iznose

Prema TweakTownu, klasičan kit od 64 GB DDR5 6000 RAM-a skočio je na oko 599 dolara, čak i nakon “popusta”, što znači da je skuplji od običnog PS5 (549 dolara) i samo malo jeftiniji od PS5 Pro konzole (749 dolara). Isti takav paket je prije par mjeseci koštao oko 150-200 dolara, pa pričamo o poskupljenju od tri do četiri puta u vrlo kratkom razdoblju.

The Verge piše da je situacija toliko luda da američki lanci poput Central Computersa i Micro Centera više ni ne pišu fiksne cijene RAM-a, nego na policu stavljaju cedulju “pitaj prodavača za cijenu” jer im se nabavna cijena mijenja iz dana u dan. Navode i konkretan vlastiti primjer: isti 32 GB kit koji je u kolovozu plaćen 130 dolara, danas stoji oko 440 dolara, a neki 64 GB DDR5 kompleti dosežu 700, 800 pa i 900 dolara.

Glavni razlog je isti kao što smo već pisali - ogromna potražnja za RAM-om u AI podatkovnim centrima. Tvornice koje rade memoriju daju prednost skupim čipovima za servere, gdje velike tech kompanije plaćaju gotovo što god treba, a PC i gaming tržište ostaje na mrvicama i višoj cijeni. Uz to su neki proizvođači poput Samsunga već službeno podigli cijene DDR5 memorije i do 60 posto, uz najave da bi 2026. mogla biti još gora po pitanju cijena.

Za obične korisnike koji su planirali kupovati ili čak graditi PC u skorijem periodu ovo su grozne vijesti. Izgleda da se nadogradnja PC-a danas može osjetiti po džepu više nego ikad. Ako ciljaš na 64 GB RAM-a za gaming, video obradu ili 3D, lako ćeš doći do iznosa za koji bi kupio cijelu konzolu. Stručnjaci zato savjetuju da, ako ti 32 GB još uvijek može biti dosta, malo pričekaš i paziš na akcije, a ako baš moraš na 64 GB, da usporediš više trgovina i ne kupuješ “najblingastiji” kit samo zbog RGB lampica, jer su razlike u cijeni trenutno veće nego razlike u performansama.