Cijene RAM-a idu u nebo. Skaču i cijene grafičkih, i Xboxa? Sony PS5 navodno zaštitio zalihama

Cijene radne memorije (RAM) i memorije za grafičke kartice snažno rastu jer proizvođači sve više rade memorijske čipove za velike tvrtke koje razvijaju umjetnu inteligenciju, pa bi se to uskoro moglo vidjeti i na cijeni Xbox konzola i klasičnih PC dijelova. Stručnjaci procjenjuju da je memorija već poskupjela skoro četvrtinu u odnosu na prošli kvartal, a da bi u idućoj godini mogla rasti i dalje.

Posebno je problem memorija koja se koristi u grafičkim karticama i konzolama kao što su Xbox Series X/S i PS5. Isti tip čipa treba i za gaming i za AI servere, pa kada velike kompanije poput Nvidije i cloud servisa pokupe većinu proizvodnje, manje ostaje za “obične” uređaje, a ono što ostane postaje skuplje.

Pogledajte kako funkcioniraju grafičke kartice:

Zbog toga se šire priče da bi Microsoft mogao još jednom podići cijenu Xbox konzola, pogotovo ako mu ponestane jeftinije memorije. Već je bilo nekoliko poskupljenja kroz godinu i novi skok cijena komponenti sigurno mu ne ide u prilog.

Sony je, prema pisanju gaming portala, navodno ranije kupio velike količine memorije za PS5 pa zasad ne planira dirati cijenu konzole. Ako je to točno, PS5 bi neko vrijeme mogao ostati miran, dok bi Xbox i PC dijelovi mogli postupno poskupljivati kako nove pošiljke memorije budu stizale s višom cijenom.

Glavni razlog svega ovoga su golemi podatkovni centri za umjetnu inteligenciju, koji traže puno više memorije nego obična gaming računala. Proizvođači zato guraju kapacitete u taj smjer, a gamersko tržište pada u drugi plan. Ako razmišljaš o nadogradnji PC-a ili kupnji novog RAM-a, možda nije loša ideja to odraditi prije nego val poskupljenja do kraja dođe i do naših trgovina.