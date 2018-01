"Čim bude skinut embargo, objavit ću detalje o lijeku..."

Ivan Đikić reagirao je na vijest o lijeku za rak pluća Igora Štagljara i kaže kako rezultate istraživanja nije objavio ni u jednom znanstvenom časopisu, ali ni podijelio podatke o vrsti i imenu lijeka.

Štagljar je Đikiću odgovorio u četvrtak popodne.

Njegov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Zahvaljujem prof. Đikiću na njegovoj analizi vezanoj uz najavu našeg lijeka protiv karcinoma pluća. Želim napomenuti da sam u emisiji “U svom Filmu” dobronamjerno najavio pozitivne rezultate naših dugogodišnjih istraživanja u području liječenja karcinoma pluća, a o svemu ostalome ću moći više reći kada mi to bude dopušteno s obzirom na naše patente i prvi u nizu popratnih znanstvenih radova, koji su za sada još uvijek pod embargom. Upravo zbog toga i nisam mogao govoriti o svim detaljima našeg otkrića, te o pojedinostima vezanim uz mehanizam djelovanja našeg lijeka. No, javnost treba znati da se u liječenju tumora protekla dva desetljeća postižu značajni pomaci, te da je zahvaljujući baš ovakvim, postupnim pomacima preživljenje zloćudnih bolesti danas znatno bolje no prije dva ili tri desetljeća.

Na kraju, želim spomenuti da sigurno ne namjeravam biti uvučen u još jednu od medijskih prepirki prof. Đikića, jer se ne želim dodavati u niz hrvatskih znanstvenika s kojima se prof. Đikić medijski sukobljava zbog različitih znanstvenih pogleda. Prof. Đikiću želim puno uspjeha u njegovom znanstvenom radu, a detalje o našem otkriću ću podijeliti s javnosti čim sa svih informacija bude skinut embargo".