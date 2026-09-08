U kolovozu svaki 9. kupljeni auto u Hrvatskoj Kinez! Prvi put jedan njihov model u Top 5!

U kolovozu je 3874 novoregistrirana auta. Škoda u prvih osam mjeseci s 7257 vozila drži prvo mjesto među markama, a Octavia s 2887 primjeraka među modelima. Drugi je VW sa 6668 vozila, treći je Opel s 4226. U kolovozu je u TOP 5 prvi put kod nas upao Kinez - Geely Starray EM-i
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Na 19. mjestu je Škoda Fabia s 56 prodanih
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Na 19. mjestu je Škoda Fabia s 56 prodanih |
Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Na 19. mjestu je Škoda Fabia s 56 prodanih
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Top 20 najprodavanijih modela u kolovozu u Hrvatskoj započinjemo s Kinezom - Omoda 5 koji je prodan u 55 primjeraka
Renault Captur je na 18. mjestu s 57
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Audi A3 također ima 57
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Hyundai i30 je na 16. mjestu sa 60 prodanih
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Top 15 otvaramo s VW Tiguanom i 61 prodanim
| Foto: Volkswagen
14. mjesto Dacia Sandero 63 prodana vozila
| Foto: Dacia
Na 13. mjestu je Golf sa 70 prodanih vozila
12. mjesto Ford Tourneo Courier također sa 70
Škoda Kamiq na 11. mjestu sa 78 prodanih primjeraka
Top 10 otvaramo s Opel Mokkom i 83 prodana vozila
| Foto: Opel
Suzuki SX4 je na 9. mjestu sa 107 prodanih primjeraka
Hyundai Tucson je na 8. mjestu sa 109 prodanih
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
7. mjesto drži VW T-Cross sa 121 prodanim vozilom
Toyota Yaris Cross ima također 121 prodano vozilo i na 6. mjestu je
Top 5 i najveće iznenađenje je Kinez Geely Starray EM-i sa 128 prodanih primjeraka
4. mjesto Škoda Octavia sa 129
| Foto: kolesa.ru
Renault Clio je 3. sa 130 prodanih
| Foto: Renault
2. mjesto Suzuki Vitara i 164 prodana vozila
| Foto: Suzuki
I prvi je Opel Frontera sa 191 prodanim primjerkom
| Foto: Opel