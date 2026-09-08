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U kolovozu svaki 9. kupljeni auto u Hrvatskoj Kinez! Prvi put jedan njihov model u Top 5!

U kolovozu je 3874 novoregistrirana auta. Škoda u prvih osam mjeseci s 7257 vozila drži prvo mjesto među markama, a Octavia s 2887 primjeraka među modelima. Drugi je VW sa 6668 vozila, treći je Opel s 4226. U kolovozu je u TOP 5 prvi put kod nas upao Kinez - Geely Starray EM-i
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U kolovozu svaki 9. kupljeni auto u Hrvatskoj Kinez! Prvi put jedan njihov model u Top 5!
Na 19. mjestu je Škoda Fabia s 56 prodanih | Foto: Dubravko Kolarić/24sata
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Na 19. mjestu je Škoda Fabia s 56 prodanih | Foto: Dubravko Kolarić/24sata
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