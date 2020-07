Concorde će dobiti nasljednika: Preko oceana za samo tri sata

<p>Više od 50 godina od prvog leta Concordea priprema se polijetanje novog nadzvučnog zrakoplova, piše CNN.</p><p>Start-up tvrtka Boom Supersonic iz Denvera objavila je da će 7. listopada predstaviti prototip XB-1, trećine veličine novog supersoničnog komercijalnog zrakoplova Overture, a testni letovi počet će 2021.</p><p>Taj će potez pomoći otvaranju puta za prvi komercijalni nadzvučni let nakon što je umirovljen legendarni Concorde 2003.</p><p>- XB-1 je prvi korak u povratku nadzvučnih putovanja u svijetu kazao je Blake Scholl, utemeljitelj i direktor Boom Supersonica u priopćenju.</p><p>"Letovi dvostruko većom brzinom znače da možemo putovati dovstruko dalje, što nam približava nove ljude, mjesta i kulture".</p><p>Prema Boomu prototip XB-1 trebao bi pokazati i dokazati "ključne tehnologije" Overturea, poput konstrukcije od kompozita ugljičnih vlakna i računalno optimiziranu visoko učinkovitu aerodinamiku.</p><p>Tvrtka je objavila i fotografije eksperimentalnog zrakoplova u hangaru opisanog kao "najbržeg u povijesti privatno razvijenog zrakoplova".</p><p>"Brže putovanje omogućuje nam iskustvo svjetskih nacija, kultura i mjesta. S prototipom XB-1 pokazujemo da smo pripremljeni da se vratimo nadzvučnom".</p><p>Tvrtka tvrdi da rezultati XB-1 testnog programa pokazuju da je sto posto ugljično neutralan i da su rezultati takvi da će omogućiti da se finalizira dizajn nadzvučnog zrakoplova Overture.</p><p>"Osiguravamo da nadzvučna budućnost bude sigurna, prihvatljiva za okoliš i ekonomski održiva", dodao je.</p><p>Po njemu potražnja za nadzvučnim raste brže nego što je tvrtka očekivala.</p><p>Prije pandemije Boom je imao najmanje šest milijarda dolara vrijedne prednarudžbe za zrakoplov koji košta 200 milijuna dolara, a među kupcima su Virgin Group i Japan Airlines koji su u tvrtku investirali deset milijuna dolara 2017.</p><p> Overture koji može prihvatiti 55 do 75 ljudi trebao bi s putničkim letovima početi 2030., primarno na prekooceanskim letovima na kojima se može iskoristiti njegova brzina od 2,2 Macha, poput relacije New York - London. Taj bi let trajao samo tri sata i 15 minuta.</p><p>Zrakoplov je dizajniran uz pomoć najnovije tehnologije smanjivanja buke i nadzvučnim brzinama letio bi samo iznad oceana kako ne bi zvučno zagađivao naseljena područja.</p><p>Osim Booma na razvoju nadzvučnih zrakoplova radi i Aerion Corporation koji trenutno u Nevadi razvija putnički AS2 nadzvučni zrakoplov koji može primiti do 12 putnika.</p>