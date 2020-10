Doktor Shang rekao je: Dugi rep se mogao koristiti za provla\u010denje kroz vodu stvaraju\u0107i potisak.

- No, novoj je vrsti vjerojatno vi\u0161e odgovaralo obitavanje blizu dna u plitkom moru, gdje je koristila svoj spljo\u0161teni rep za ravnote\u017eu, poput podvodnog plovka, i time je \u0161tedjela energiju dok tra\u017ei plijen.

Neobi\u010dna zna\u010dajka pomogla je prepoznati Brevicaudosaurus jiyangshanensis kao novu vrstu. Prva rije\u010d je latinski za 'gu\u0161ter s kratkim repom'.

Imao je i malu glavu, o\u010dnjake, udove poput peraja i duga\u010dak vrat - ba\u0161 kao i drugi nohosauri.\u00a0Najcjelovitiji primjerak iskopan je u kamenolomu Jiyangshan - \u0161to dokazuje drugi dio njegovog imena.

Taj nalazak pru\u017ea izvanredne dokaze o na\u010dinu \u017eivota gmazova. Prednji su udovi sna\u017enije razvijeni od stra\u017enjih, \u0161to sugerira da su imali klju\u010dnu ulogu u pomaganju plivanja.

Ve\u0107ina njegovih kostiju, uklju\u010duju\u0107i kralje\u017eake i rebra, debele su i guste, \u0161to dodatno pridonosi njegovom zdepastom, stasitom izgledu. To bi ograni\u010dilo njegovu sposobnost brzog kretanja pod vodom - ali istovremeno pove\u0107alo bi njegovu stabilnost.

Vrlo gusta rebra tako\u0111er mogu sugerirati da je gmaz imao velika plu\u0107a - pove\u0107avaju\u0107i vrijeme koje je mogao provesti ispod povr\u0161ine. Kao \u0161to sugerira nedostatak \u010dvrste potpore tjelesne te\u017eine, notosauri su bili oceanske \u017eivotinje, ali trebali su do\u0107i po kisik. Na nju\u0161ci su imali nosnice kroz koje su disali.

Brevicaudosaurus, opisan u Journal of Vertebrate Paleontology, \u017eivio je u vrijeme kada su gmazovi vladali oceanima.

Uklju\u010divali su legendarne ihtiosaure koji su mogli dosegnuti vi\u0161e od 80 metara duljine.

Čudovište iz dubina: Gmaz s velikim zubima živio je na Zemlji prije 240 milijuna godina

Bizarno stvorenje tada je živjelo poput tuljana danas - hvatajući hranu u vodi, ali izlazilo je na obalu i obitavalo je po stijenama i plažama.

<p>Morski gmaz s velikim zubima koji je lutao oceanima prije 240 milijuna godina u tijelu je imao podvodni plovak zbog kojeg je mogao vrebati ribu na dnu plićaka.</p><p>Znanstvenici kažu da je dvonožno stvorenje koristilo kratki, ravni rep za ravnotežu dok je vrebalo u dnu plićaka - jedući ribu oštrim zubima, javlja britanski <a href="https://www.mirror.co.uk/science/terrifying-fanged-marine-reptile-roamed-22919231" target="_blank">Mirror</a>.</p><p>Gmaz je imao i izvrstan sluh - kako bi izbjegao divovska morska čudovišta koja traže ukusan zalogaj. Bizarno stvorenje tada je živjelo poput tuljana danas - hvatajući hranu u vodi, ali izlazilo je na obalu i obitavalo je po stijenama i plažama.</p><p>Pripadao je skupini trijaskih životinja nazvanih notosauri koji su imali duge vratove - i obično još duži rep koji se koristio za pogon.</p><p>Vodeći autor dr. Qing-Hua Shang, iz Kineske akademije znanosti u Pekingu, rekao je: </p><p>- Naša analiza dva dobro očuvana kostura otkriva gmaza sa širokim, gusto koštanim tijelom i vrlo kratkim, spljoštenim repom.Fosilizirane kosti otkrivene su iz tankih slojeva vapnenca u dva kamenoloma na jugozapadu Kine.</p><p>Doktor Shang rekao je: Dugi rep se mogao koristiti za provlačenje kroz vodu stvarajući potisak.</p><p>- No, novoj je vrsti vjerojatno više odgovaralo obitavanje blizu dna u plitkom moru, gdje je koristila svoj spljošteni rep za ravnotežu, poput podvodnog plovka, i time je štedjela energiju dok traži plijen.</p><p>Neobična značajka pomogla je prepoznati Brevicaudosaurus jiyangshanensis kao novu vrstu. Prva riječ je latinski za 'gušter s kratkim repom'.</p><p>Imao je i malu glavu, očnjake, udove poput peraja i dugačak vrat - baš kao i drugi nohosauri. Najcjelovitiji primjerak iskopan je u kamenolomu Jiyangshan - što dokazuje drugi dio njegovog imena.</p><p>Taj nalazak pruža izvanredne dokaze o načinu života gmazova. Prednji su udovi snažnije razvijeni od stražnjih, što sugerira da su imali ključnu ulogu u pomaganju plivanja.</p><p>Većina njegovih kostiju, uključujući kralježake i rebra, debele su i guste, što dodatno pridonosi njegovom zdepastom, stasitom izgledu. To bi ograničilo njegovu sposobnost brzog kretanja pod vodom - ali istovremeno povećalo bi njegovu stabilnost.</p><p>Vrlo gusta rebra također mogu sugerirati da je gmaz imao velika pluća - povećavajući vrijeme koje je mogao provesti ispod površine. Kao što sugerira nedostatak čvrste potpore tjelesne težine, notosauri su bili oceanske životinje, ali trebali su doći po kisik. Na njušci su imali nosnice kroz koje su disali.</p><p>Brevicaudosaurus, opisan u Journal of Vertebrate Paleontology, živio je u vrijeme kada su gmazovi vladali oceanima.</p><p>Uključivali su legendarne ihtiosaure koji su mogli dosegnuti više od 80 metara duljine.</p>