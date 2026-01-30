Procurjeli screenshotovi navodno pokazuju kako Google u Androidu 17 širi ‘blur’ i prozirne efekte na još više dijelova sustava. Uz to se spominje i redizajn snimanja ekrana te nekoliko sitnih promjena u sučelju.
Cure detalji Androida 17: Evo što bi sve trebalo biti novo
Android 17 se opet pojavio u leakovima, a 9to5Google kaže da je vidio rani interni build sa serijom screenshotova. Najveća vizualna promjena je širenje ‘blur’ efekta u System UI: umjesto punih svijetlih ili tamnih podloga, izbornici postaju prozirniji pa se kroz njih nazire pozadina, a sve se i dalje boja prema Dynamic Color temi.
Najbolje se to vidi na kontroli glasnoće. Volume slider prelazi na ‘stakleniju’ podlogu, a u punom panelu se kroz prozirnost mogu nazrijeti ikone aplikacija i pozadina ispod. 9to5Google usput spominje i promjenu jedne sitnice u sučelju: ikonica za dodatne opcije više nije tri točkice, nego nešto opisnije.
Druga veća stvar je preuređen screen recorder. Umjesto da sve bude u jednom teškom overlayu, postavke i kontrole navodno idu u plutajući prozor, dok timer ostaje u status baru, što bi trebalo biti praktičnije kad snimate tutorial ili bug. Sličan ‘blur’ tretman, prema leakovima i drugim tekstovima koji su prenijeli detalje, dobiva i power menu.
U paketu se spominju i funkcionalne sitnice poput ‘lockanja’ aplikacije (da ostane fokusirana) kroz dulji pritisak na ikonu, te manja osvježenja nekih ikonica. Važno: ovo nisu službene najave, nego tragovi iz ranog builda, pa je realno da dio toga nikad ne dođe u finalnu verziju. Što se vremena tiče, mediji nagađaju da bi Google mogao nastaviti raniji ciklus izdanja (oko prve polovice godine), ali za Android 17 još nema potvrđenog datuma.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+