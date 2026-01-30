Cure detalji Androida 17: Evo što bi sve trebalo biti novo

Android 17 se opet pojavio u leakovima, a 9to5Google kaže da je vidio rani interni build sa serijom screenshotova. Najveća vizualna promjena je širenje ‘blur’ efekta u System UI: umjesto punih svijetlih ili tamnih podloga, izbornici postaju prozirniji pa se kroz njih nazire pozadina, a sve se i dalje boja prema Dynamic Color temi.

Najbolje se to vidi na kontroli glasnoće. Volume slider prelazi na ‘stakleniju’ podlogu, a u punom panelu se kroz prozirnost mogu nazrijeti ikone aplikacija i pozadina ispod. 9to5Google usput spominje i promjenu jedne sitnice u sučelju: ikonica za dodatne opcije više nije tri točkice, nego nešto opisnije.

Druga veća stvar je preuređen screen recorder. Umjesto da sve bude u jednom teškom overlayu, postavke i kontrole navodno idu u plutajući prozor, dok timer ostaje u status baru, što bi trebalo biti praktičnije kad snimate tutorial ili bug. Sličan ‘blur’ tretman, prema leakovima i drugim tekstovima koji su prenijeli detalje, dobiva i power menu.

U paketu se spominju i funkcionalne sitnice poput ‘lockanja’ aplikacije (da ostane fokusirana) kroz dulji pritisak na ikonu, te manja osvježenja nekih ikonica. Važno: ovo nisu službene najave, nego tragovi iz ranog builda, pa je realno da dio toga nikad ne dođe u finalnu verziju. Što se vremena tiče, mediji nagađaju da bi Google mogao nastaviti raniji ciklus izdanja (oko prve polovice godine), ali za Android 17 još nema potvrđenog datuma.