Novi iX3 ‘planuo’ do kraja 2026.

Novi BMW iX3 je praktički ‘planuo’ i prije nego što je većina kupaca uopće sjela za volan. Carscoops piše da je model gotovo rasprodan do kraja 2026., a ključan detalj je da isporuke u Europi tek kreću u ožujku 2026., što znači da su mnoge narudžbe došle ‘naslijepo’.

Potražnja je, prema istom izvoru, tolika da iX3 od predstavljanja čini oko trećinu BMW-ovih električnih narudžbi u Europi. Da bi skratio čekanja, BMW ubrzava uvođenje druge proizvodne smjene u novoj tvornici Debrecen u Mađarskoj, koja je zamišljena kao prvi BMW-ov pogon građen ‘čisto’ za EV proizvodnju.

Electrive navodi da službeni ‘pan-europski’ start u salonima kreće 7. ožujka, kada bi auto trebao biti dostupan za razgledavanje, test vožnje i narudžbe, a početna cijena za iX3 50 xDrive u njihovom tekstu kreće od 68.900 eura. U istom članku BMW-ov prodajni direktor Jochen Goller kaže da je interes ‘ogroman’, i da je to razlog zašto ubrzavaju ramp up i uvode drugu smjenu ranije nego planirano.

Što se tiče specifikacija, BMW na svojim stranicama spominje WLTP doseg do 500 milja (oko 805 km) ovisno o verziji, te brzo punjenje do 400 kW. U prijevodu, ciljaju na to da iX3 bude ozbiljan EV dugoročno, uz brže punjenje i veći doseg kao glavne prodajne adute, baš u trenutku kad se premium EV tržište u Europi opet zahuktava.