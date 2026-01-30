Obavijesti

Tech

Komentari 1
MALO PA NESTALO

Novi iX3 ‘planuo’ do kraja 2026.

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Novi iX3 ‘planuo’ do kraja 2026.
Foto: BMW

Novi BMW iX3 (Neue Klasse) bilježi toliko jaku potražnju da je velik dio proizvodnje već rezerviran do kraja 2026. BMW zato ubrzava proizvodnju u tvornici Debrecen i uvodi dodatne smjene ranije nego što je planirano.

Admiral

Novi BMW iX3 je praktički ‘planuo’ i prije nego što je većina kupaca uopće sjela za volan. Carscoops piše da je model gotovo rasprodan do kraja 2026., a ključan detalj je da isporuke u Europi tek kreću u ožujku 2026., što znači da su mnoge narudžbe došle ‘naslijepo’.

Potražnja je, prema istom izvoru, tolika da iX3 od predstavljanja čini oko trećinu BMW-ovih električnih narudžbi u Europi. Da bi skratio čekanja, BMW ubrzava uvođenje druge proizvodne smjene u novoj tvornici Debrecen u Mađarskoj, koja je zamišljena kao prvi BMW-ov pogon građen ‘čisto’ za EV proizvodnju.

Electrive navodi da službeni ‘pan-europski’ start u salonima kreće 7. ožujka, kada bi auto trebao biti dostupan za razgledavanje, test vožnje i narudžbe, a početna cijena za iX3 50 xDrive u njihovom tekstu kreće od 68.900 eura. U istom članku BMW-ov prodajni direktor Jochen Goller kaže da je interes ‘ogroman’, i da je to razlog zašto ubrzavaju ramp up i uvode drugu smjenu ranije nego planirano.

Što se tiče specifikacija, BMW na svojim stranicama spominje WLTP doseg do 500 milja (oko 805 km) ovisno o verziji, te brzo punjenje do 400 kW. U prijevodu, ciljaju na to da iX3 bude ozbiljan EV dugoročno, uz brže punjenje i veći doseg kao glavne prodajne adute, baš u trenutku kad se premium EV tržište u Europi opet zahuktava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Cure detalji Androida 17: Evo što bi sve trebalo biti novo
NOVI ANDROID 17

Cure detalji Androida 17: Evo što bi sve trebalo biti novo

Procurjeli screenshotovi navodno pokazuju kako Google u Androidu 17 širi ‘blur’ i prozirne efekte na još više dijelova sustava. Uz to se spominje i redizajn snimanja ekrana te nekoliko sitnih promjena u sučelju.
EA FC ide prema NBA 2K ‘Parku’: Šuška se o velikoj novosti
NAJBOLJE OD SPORTSKOG GAMINGA

EA FC ide prema NBA 2K ‘Parku’: Šuška se o velikoj novosti

EA je još ranije investitorima pričao o ‘virtual, open world playgrounds’ za buduće sportske igre, a sada je dodatno podgrijala priču prijavom naziva ‘FC The Grounds’. Mnogi to čitaju kao prvi konkretan trag da bi EA FC mogao dobiti ‘Park’ po uzoru na NBA 2K.
Klađenje protiv Muska postalo ‘posao’: Netko je na kladionici zaradio preko 36.000 dolara
KLAĐENJE NA MUSKA

Klađenje protiv Muska postalo ‘posao’: Netko je na kladionici zaradio preko 36.000 dolara

Na prediction marketima poput Polymarketa i Kalshija dio korisnika počeo je zarađivati tako da se kladi protiv rokova i obećanja Elona Muska. Jedan od njih, David Bensoussan, kaže da mu je strategija donijela više od 36.000 dolara kroz niz oklada.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026