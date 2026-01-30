Obavijesti

Tech

Komentari 0
Hrvatska još koči

Povijesni preokret u Europske unije: Električni automobili po prvi put nadmašili benzince

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Povijesni preokret u Europske unije: Električni automobili po prvi put nadmašili benzince
Punjenje električnog automobila | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Po prvi puta u povijesti europskog automobilskog tržišta električna vozila premašila su prodaju benzinskih automobila na razini Europske unije, prenosi u petak udruga Strujni podatke Europske udruge proizvođača automobila (ACEA)

Admiral

Prema podacima udruge ACEA, u prosincu 2025. godine potpuno električna vozila bila su prva po broju novih registracija, čineći gotovo četvrtinu svih novoregistriranih vozila u Europskoj uniji, kaže se u priopćenju Strujnog kruga.

Još važnijim Strujni krug smatra podatak da vozila koja u sebi imaju bateriju, uključujući električna vozila i hibride, trenutačno čine dvije trećine ukupnog tržišta.

NOVI VOLVO Stigao novi Volvo EX60 puni se brže nego ijedan dosad
Stigao novi Volvo EX60 puni se brže nego ijedan dosad

"Time je prosinac označio jasnu prekretnicu u smjeru elektrifikacije cestovnog prometa u Europi", smatra Strujni krug.

Ta udruga pozdravlja takav razvoj situacije i ističe kako se radi o prekretnici koja potvrđuje da električna vozila više nisu samo ekološka alternativa, već prevladavajuće uobičajeno rješenje za osobni i profesionalni prijevoz.

Dugoročni trendovi u EU-u pokazuju kontinuirani rast udjela električnih i hibridnih vozila uz istovremeni pad benzinskih kao i dizelskih modela koji su od jedne od najprodavanijih skupina u statističkim izvješćima završili u kategoriji "ostalo", napominje Strujni krug.

Drukčija slika u Hrvatskoj

Kada je riječ o Hrvatskoj, podaci ACEA-e pokazuju drukčiju sliku. U 2025. godini registracije potpuno električnih vozila pale su za 29,4 posto, dok su plug-in hibridi porasli za 80 posto, a klasični hibridi za 27,1 posto. Istodobno, prodaja dizelskih vozila pala je za 19,2 posto.

STROGE MJERE Špijuni na četiri kotača: Zašto Poljaci ne žele kineske aute i Teslu u svojim vojnim bazama
Špijuni na četiri kotača: Zašto Poljaci ne žele kineske aute i Teslu u svojim vojnim bazama

Strujni krug smatra da pad registracija električnih vozila u Hrvatskoj ne odražava pad interesa, već je izravno povezan s poticajima koji su objavljeni tek krajem prošle godine.

Naime, kako navodi, iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da se velik dio kupnji električnih vozila realizira upravo nakon obrade prijava, što znači da se značajan rast očekuje tijekom 2026. godine, čime će se hrvatsko tržište približiti europskim trendovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi iX3 ‘planuo’ do kraja 2026.
MALO PA NESTALO

Novi iX3 ‘planuo’ do kraja 2026.

Novi BMW iX3 (Neue Klasse) bilježi toliko jaku potražnju da je velik dio proizvodnje već rezerviran do kraja 2026. BMW zato ubrzava proizvodnju u tvornici Debrecen i uvodi dodatne smjene ranije nego što je planirano.
Cure detalji Androida 17: Evo što bi sve trebalo biti novo
NOVI ANDROID 17

Cure detalji Androida 17: Evo što bi sve trebalo biti novo

Procurjeli screenshotovi navodno pokazuju kako Google u Androidu 17 širi ‘blur’ i prozirne efekte na još više dijelova sustava. Uz to se spominje i redizajn snimanja ekrana te nekoliko sitnih promjena u sučelju.
EA FC ide prema NBA 2K ‘Parku’: Šuška se o velikoj novosti
NAJBOLJE OD SPORTSKOG GAMINGA

EA FC ide prema NBA 2K ‘Parku’: Šuška se o velikoj novosti

EA je još ranije investitorima pričao o ‘virtual, open world playgrounds’ za buduće sportske igre, a sada je dodatno podgrijala priču prijavom naziva ‘FC The Grounds’. Mnogi to čitaju kao prvi konkretan trag da bi EA FC mogao dobiti ‘Park’ po uzoru na NBA 2K.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026