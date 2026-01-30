Povijesni preokret u Europske unije: Električni automobili po prvi put nadmašili benzince

Prema podacima udruge ACEA, u prosincu 2025. godine potpuno električna vozila bila su prva po broju novih registracija, čineći gotovo četvrtinu svih novoregistriranih vozila u Europskoj uniji, kaže se u priopćenju Strujnog kruga.

Još važnijim Strujni krug smatra podatak da vozila koja u sebi imaju bateriju, uključujući električna vozila i hibride, trenutačno čine dvije trećine ukupnog tržišta.

"Time je prosinac označio jasnu prekretnicu u smjeru elektrifikacije cestovnog prometa u Europi", smatra Strujni krug.

Ta udruga pozdravlja takav razvoj situacije i ističe kako se radi o prekretnici koja potvrđuje da električna vozila više nisu samo ekološka alternativa, već prevladavajuće uobičajeno rješenje za osobni i profesionalni prijevoz.

Dugoročni trendovi u EU-u pokazuju kontinuirani rast udjela električnih i hibridnih vozila uz istovremeni pad benzinskih kao i dizelskih modela koji su od jedne od najprodavanijih skupina u statističkim izvješćima završili u kategoriji "ostalo", napominje Strujni krug.

Drukčija slika u Hrvatskoj

Kada je riječ o Hrvatskoj, podaci ACEA-e pokazuju drukčiju sliku. U 2025. godini registracije potpuno električnih vozila pale su za 29,4 posto, dok su plug-in hibridi porasli za 80 posto, a klasični hibridi za 27,1 posto. Istodobno, prodaja dizelskih vozila pala je za 19,2 posto.

Strujni krug smatra da pad registracija električnih vozila u Hrvatskoj ne odražava pad interesa, već je izravno povezan s poticajima koji su objavljeni tek krajem prošle godine.

Naime, kako navodi, iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da se velik dio kupnji električnih vozila realizira upravo nakon obrade prijava, što znači da se značajan rast očekuje tijekom 2026. godine, čime će se hrvatsko tržište približiti europskim trendovima.