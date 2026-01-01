Obavijesti

POVRATAK U BUDUĆNOST

Cyberpunk 2 navodno stiže tek 2030.: Evo i koliko će koštati

Piše Tin Žigić,
Foto: CD Projekt RED

Analitičari u Poljskoj procjenjuju da bi nastavak Cyberpunka mogao izaći tek krajem 2030. i da bi mogao koštati stotine milijuna dolara. To nije službeni datum, ali dobro pokazuje koliko CD Projekt Red planira veliko.

Cyberpunk 2, ili kako god će se zvati nastavak Cyberpunka 2077, prema procjeni poljske analitičke kuće Noble Securities mogao bi izaći u četvrtom kvartalu 2030. i imati budžet oko 419 milijuna dolara, uz ideju da igra dobije i multiplayer. Važno je naglasiti da CD Projekt Red nije objavio datum izlaska ni budžet, ovo je procjena analitičara, ne službena najava. 

Ono što je službeno jest da studio radi na nastavku. CDPR je potvrdio da je projekt, ranije poznat kao Project Orion, prešao iz koncepta u predprodukciju, a “Cyberpunk 2” im je zasad samo radni naziv za iduću veliku igru u tom svijetu. 

Zašto se uopće spominje 2030.? Zato što CDPR paralelno gura i druge velike projekte, a analitičar Mateusz Chrzanowski iz Noble Securities u bilješci investitorima spominje da je želja da se multiplayer integrira u proizvodnju produljila očekivani razvoj i podigla budžet. 

U cijelu priču se automatski uvlači i usporedba s prvom igrom, jer Cyberpunk 2077 je na lansiranju 2020. postao sinonim za “previše obećanja, premalo poliranog proizvoda” na starijim konzolama. Situacija je eskalirala do te mjere da je Sony u prosincu 2020. povukao igru s PlayStation Storea i nudio povrate novca, što definitivno nije česta pojava u svijetu gaminga, pogotovo za tako velike i skupe naslove.

S druge strane, CDPR je kasnije odradio veliki zaokret. U rujnu 2023. izašao je veliki Update 2.0 koji je preuredio ključne sustave igre, od policije do perkova, i bio besplatan za baznu igru na PC-u i novijim konzolama. U istom razdoblju studio je lansirao i ekspanziju Phantom Liberty, a prema službenim izvještajima prodaja te ekspanzije prešla je 10 milijuna primjeraka, što se često uzima kao dokaz da je Cyberpunk na kraju ipak doživio “povratak”. 

Ako se procjene o 2030. pokažu blizu istine, CDPR očito cilja na nastavak koji bi trebao biti veći, skuplji i dugoročno održiv, ali i dovoljno kvalitetan da ne ponovi najveću pogrešku iz 2020. godine.

