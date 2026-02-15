FOTO Ovo je deset kultnih auta koji su vladali tržištem

Ford Fiesta, Fiat Punto, Ford Mondeo, VW Passat, imena koja su desetljećima bila utkana u europski prometni pejzaž. Zajedno s modelima poput Renault Scenica i Opela Insignije prodani su u desecima milijuna primjeraka
Rijetki su automobili koji su postigli kultni status kao Ford Fiesta. Od 1976. godine prodana je u više od 22 milijuna primjeraka
| Foto: Ford
|
Foto: Ford
| Foto: Ford
Priča o Fiat Puntu jedna je od najtužnijih. Kada se pojavio 1993., bio je osvježenje, Europski automobil godine i najprodavaniji automobil u Europi. S prodanih više od devet milijuna primjeraka, bio je ključan za Fiat. Međutim, njegova treća generacija (2005.) bila je i posljednja
| Foto: Fiat
Sredinom devedesetih Renault je predstavivši Scenic stvorio segment kompaktnih monovolumena. S povišenim sjedenjem i modularnom unutrašnjošću postao je apsolutni hit
| Foto: Renault
Predstavljen 2012., Volvo V40 bio je iznimno uspješan premium hatchback, godinama najprodavaniji model marke u Europi
| Foto: Volvo
Lansiran 1993. kao Fordov prvi "svjetski automobil, Mondeo je brzo postao simbolom uspješne srednje klase
| Foto: Ford
Ako je Mondeo bio simbol, Passat je bio institucija. Od 1973. godine, s više od 30 milijuna prodanih primjeraka, bio je mjerilo D-segmenta
| Foto: Volkswagen
Nasljednica iznimno popularne Vectre, Insignia je po lansiranju 2008. osvojila titulu Europskog automobila godine i postala oslonac Opelove ponude
| Foto: Pixsell/Slavko Midzor
Originalna "Buba" definirala je 20. stoljeće. Njezin moderni "retro-revival" iz 1997. bio je ogroman uspjeh, no treća generacija nije uspjela ponoviti tu čaroliju
| Foto: Volkswagen
Alfa Romeo Giulietta (2010. – 2020.) bila je jedna od najatraktivnijih pojava u C-segmentu, talijanski odgovor na VW Golf
| Foto: Alfa Romeo
Kada se pojavio 1998. godine, Audi TT bio je revolucija
| Foto: Audi