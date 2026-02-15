FOTO Ovo je deset kultnih auta koji su vladali tržištem

Priča o Fiat Puntu jedna je od najtužnijih. Kada se pojavio 1993., bio je osvježenje, Europski automobil godine i najprodavaniji automobil u Europi. S prodanih više od devet milijuna primjeraka, bio je ključan za Fiat. Međutim, njegova treća generacija (2005.) bila je i posljednja | Foto: Fiat