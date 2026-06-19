Devet sličica, devet tajni: Što sve pokazuje naslovnica za GTA

KOREJSKI MODEL

Test KGM Torres HEV Premium+ Black: Vrlo solidan obiteljski SUV u sjeni 'kineske invazije'

Uz mnoštvo opreme, puno prostora za putnike i ogroman prtljažnik, novi obiteljski SUV iz Koreje trebao bi biti alternativa odnedavno sveprisutnim kineskim modelima. No upravo su mu oni najveći “trn u oku”...