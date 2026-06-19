Devet sličica, devet tajni: Što sve pokazuje naslovnica za GTA

Prednarudžbe kreću 25. lipnja, a uz njih je stigao i službeni cover - podijeljen u devet mini scena, baš kao kod GTA 5 i Vice Cityja. Svaka sličica nosi detalj koji nešto otkriva o priči, likovima ili Leonidi.
Gornji lijevi panel prikazuje helikopter Sea Sparrow - vozilo čiji korijeni sežu do originalnog Vice Cityja, što je jasan signal da se serija vraća tom dijelu svoje povijesti.
| Foto: Rockstar Games
Gornji lijevi panel prikazuje helikopter Sea Sparrow - vozilo čiji korijeni sežu do originalnog Vice Cityja, što je jasan signal da se serija vraća tom dijelu svoje povijesti.
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Foto: Rockstar Games
Gornji lijevi panel prikazuje helikopter Sea Sparrow - vozilo čiji korijeni sežu do originalnog Vice Cityja, što je jasan signal da se serija vraća tom dijelu svoje povijesti.
| Foto: Rockstar Games
Ispod helikoptera je misteriozna "cover girl" u tirkiznom dresu nogometnog tima Vice City Manatees, s tetovažama "Vice Baby" i "305" (pravi miamijski pozivni broj) i lančićem s natpisom "Siempre".
| Foto: Rockstar Games
Treći panel donosi žuti sportski auto sa scissor vratima - novi Pegassi model nadahnut Lamborghinijem Aventadorom, a žuta boja je direktna referenca na žuti Infernus s originalnog Vice City covera.
| Foto: Rockstar Games
Centralni panel pripada Jasonu i Luciji. Jason ima tetovažu "Marauder" koja nagovještava vojnu prošlost, dok Lucia u ruci drži pištolj - marketing ih jasno gradi kao nerazdvojni par.
| Foto: Rockstar Games
Ispod GTA 6 logotipa stoji aligator širokog osmijeha - simbol regije Grassrivers, leonidskih mokrih staništa koje Rockstar opisuje kao "neukrotivi dragulj" te države.
| Foto: Rockstar Games
Raul Bautista, veteran pljački banaka u odijelu nadahnutom Lanceom Vanceom iz Vice Cityja, stoji ispred Sinfrontera National Banka s automatskom puškom Duke - jasna nagovijest buduće heist misije.
| Foto: Rockstar Games
Motociklist izvodi wheelie na rozo-ljubičastom Principe Alvino V1 dok ga progoni policijski automobil - i Jason i Lucia su već viđeni na sličnim motorima u službenim screenshotovima.
| Foto: Rockstar Games
Boobie Ike, lokalna legenda s prstima u nekretninama, striptiz klubovima i glazbenoj produkciji, nosi zlatni prsten s lavom - i ima veze s Only Raw Records, izdavačkom kućom koja bi mogla utjecati na soundtrack igre.
| Foto: Rockstar Games
Posljednji panel prikazuje brzi čamac Clarion kako siječe valove uz Leonidinu obalu, s flamingom u letu i ikoničkim ružičastim labudom na vodi - klasična vizija obalnog života Vice Cityja.
| Foto: Rockstar Games