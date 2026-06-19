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ANALIZA COVERA

Devet sličica, devet tajni: Što sve pokazuje naslovnica za GTA

Prednarudžbe kreću 25. lipnja, a uz njih je stigao i službeni cover - podijeljen u devet mini scena, baš kao kod GTA 5 i Vice Cityja. Svaka sličica nosi detalj koji nešto otkriva o priči, likovima ili Leonidi.
Devet sličica, devet tajni: Što sve pokazuje naslovnica za GTA
Gornji lijevi panel prikazuje helikopter Sea Sparrow - vozilo čiji korijeni sežu do originalnog Vice Cityja, što je jasan signal da se serija vraća tom dijelu svoje povijesti. | Foto: Rockstar Games
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Gornji lijevi panel prikazuje helikopter Sea Sparrow - vozilo čiji korijeni sežu do originalnog Vice Cityja, što je jasan signal da se serija vraća tom dijelu svoje povijesti. | Foto: Rockstar Games
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