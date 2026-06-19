BOMBA IZ ROCKSTARA Evo što otkriva novi trailer za GTA 6

Rockstar Games je objavio novi trailer za dugoiščekivani Grand Theft Auto 6, no ovoga puta nije riječ o novim kadrovima iz igre. Umjesto toga, kratki video fanovima je dao prvi službeni pogled na naslovnicu igre, a ujedno je potvrdio i ključan datum za sve one koji je planiraju kupiti. Objava dolazi kao dio marketinške kampanje koja se zahuktava uoči izlaska igre krajem 2026. godine.

Dizajn koji slijedi tradiciju serijala

Naslovnica za GTA 6, kako je i otkrio novi trailer za Grand Theft Auto 6, zadržava prepoznatljiv stil serijala, sličan onome viđenom na naslovnici za Grand Theft Auto 5. Sastoji se od više manjih panela koji prikazuju različite likove i scene, stvarajući dojam stripovskog kolaža. U središtu su istaknuti glavni protagonisti, Lucia Caminos i Jason Duval, okruženi ikoničnim motivima inspiriranim Vice Cityjem i fiktivnom saveznom državom Leonida, koja je temeljena na Floridi.

Prikazani su detalji koji doprinose atmosferi, poput helikoptera, brzih automobila, oružja te lokalne faune, uključujući flamingose i aligatore. Cijeli dizajn prožet je ružičastim i ljubičastim tonovima koji dočaravaju tropski i neonski ugođaj Vice Cityja, spajajući retro estetiku s modernim i uglađenim izgledom. Za sve fanove kojima se izgled svidio, Rockstar Games je na svojoj službenoj stranici već objavio verziju grafike u visokoj rezoluciji, prilagođenu za pozadine na računalima i mobilnim uređajima. Dostupna je i kvadratna verzija, koja vjerojatno pokazuje kako će ikona igre izgledati u izbornicima PlayStation 5 i Xbox Series X/S konzola.

Potvrđen datum izlaska i početak prednarudžbi

Trailer, koji traje tek nešto više od trideset sekundi, završava potvrdom datuma početka prednarudžbi. One će započeti 25. lipnja 2026. godine "na digitalnim trgovinama i kod odabranih prodavača". Nažalost, cijena igre još nije otkrivena, pa se pretpostavlja da će ta informacija postati poznata tek kada prednarudžbe službeno krenu.

Ova objava uslijedila je samo nekoliko dana nakon što je Strauss Zelnick, izvršni direktor tvrtke Take-Two Interactive, još jednom potvrdio da GTA 6 izlazi 19. studenog 2026. godine. Objašnjavajući zašto je razvoj trajao toliko dugo, Zelnick je istaknuo ambicije tima.

​- Tim u Rockstaru želi stvoriti nešto što nikada prije nije viđeno.

Početak završne marketinške kampanje

Zelnick je ranije ove godine u razgovoru za CNBC potvrdio da će se "marketinške aktivnosti pojačati tijekom ljeta" kako bi se promovirao GTA 6, dodavši kako tvrtka ne troši novac na marketing sve dok se ne približi datum izlaska. Otkrivanje naslovnice stoga se smatra službenim početkom završne faze promocije, što znači da fanovi uskoro mogu očekivati nove trailere i detaljnije informacije o igri.

Grand Theft Auto 6 je u razvoju više od deset godina, a službeno je potvrđen u veljači 2022. godine. Prvi trailer, objavljen u prosincu 2023., srušio je rekorde gledanosti na YouTubeu, dok je drugi, iz svibnja 2025., pružio dublji uvid u likove i lokacije. Uz najnoviji trailer, Rockstar Games je ažurirao i svoju službenu web stranicu koja sada nudi dinamičan panoramski prikaz Vice Cityja u zalazak sunca, s detaljima poput gustog prometa i parallax efekta na zgradama koji stvara dojam trodimenzionalnosti. Objavljene su i nove ilustracije glavnih likova, kao i osvježeni logotip tvrtke, što sve zajedno signalizira da je izlazak jedne od najočekivanijih videoigara u povijesti sve bliže.

*uz korištenje AI-ja