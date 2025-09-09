Danas stiže iPhone 17: Ovo je sve što će Apple predstaviti

Svi pogledi tehnološkog svijeta danas su uprti u Cupertino, gdje Apple održava svoj najočekivaniji događaj godine pod nazivom "Awe Dropping". U 19 sati po našem vremenu, tvrtka će predstaviti novu generaciju svojih uređaja, a glasine upućuju na to da nas čeka jedno od najambicioznijih osvježenja u posljednjih nekoliko godina. U središtu pozornosti je, naravno, serija iPhone 17, koja donosi potpuno novi model, radikalne nadogradnje kamera i značajne promjene u dizajnu. Uz telefone, očekuju se i tri nova modela Apple Watcha te dugoočekivani AirPods Pro 3.

Zvijezda večeri: iPhone 17 serija

Očekuje se da će Apple predstaviti čak četiri nova modela: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Svaki od njih donosi ključna poboljšanja koja bi mogla privući i najzahtjevnije korisnike.

iPhone 17 i potpuno novi iPhone 17 Air

Standardni iPhone 17 napokon dobiva neke od značajki koje su dosad bile rezervirane za Pro modele. Zaslon raste na 6,3 inča i, što je još važnije, konačno dobiva ProMotion tehnologiju sa stopom osvježavanja od 120 Hz, što će osigurati znatno fluidnije iskustvo korištenja. Pokretat će ga novi A19 čip, a prednja kamera dobit će nadogradnju na senzor od 24 megapiksela.

Najveća novost u liniji je iPhone 17 Air, model koji zamjenjuje dosadašnji Plus. Riječ je o potpuno novom uređaju s fokusom na ultra-tankom i laganom dizajnu. Sa svojih svega 5,5 mm debljine i masom od oko 145 grama, Air cilja na korisnike kojima su prenosivost i elegancija na prvom mjestu. Imat će veliki 6,6-inčni zaslon od 120 Hz, A19 čip i 12 GB RAM-a, no sa stražnje strane imat će samo jednu, ali moćnu kameru od 48 megapiksela.

Moćnije kamere i novi dizajn

Kao i uvijek, najveće inovacije rezervirane su za iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Ove godine Apple napušta titanij i vraća se aluminijskom okviru, ali s redizajniranom poleđinom koja će biti kombinacija stakla i aluminija. Kamera će biti smještena u novu horizontalnu traku, što predstavlja značajnu estetsku promjenu.

Ispod haube, A19 Pro čip i 12 GB RAM-a osigurat će vrhunske performanse, a ključno poboljšanje je uvođenje sustava hlađenja s parnom komorom (vapor chamber). Ova tehnologija, poznata iz svijeta Android telefona visokih performansi, omogućit će bolje odvođenje topline i dugotrajniji rad pod punim opterećenjem bez smanjenja performansi.

Najveći skok dogodit će se u području fotografije. Oba Pro modela imat će sustav s tri stražnje kamere, pri čemu će sve tri imati senzor od 48 megapiksela. Telefoto leća dobit će mogućnost 8x optičkog zuma, što je značajan napredak u odnosu na 5x zum na prethodnoj generaciji. Također se spominje i mogućnost snimanja 8K videa. Kako bi podržao sve ove nadogradnje, iPhone 17 Pro Max imat će nešto deblje kućište u koje će biti smještena baterija kapaciteta preko 5.000 mAh, prva takva u povijesti iPhonea.

Stižu novi satovi i slušalice

Događaj neće biti posvećen samo telefonima. Očekuje se predstavljanje čak tri nova modela pametnih satova, koje će pokretati novi S11 čip.

Apple Watch Series 11: Glavna novost mogla bi biti mogućnost praćenja krvnog tlaka.

Apple Watch Ultra 3: Uz praćenje krvnog tlaka, ovaj robusni model mogao bi dobiti i satelitsku povezivost za hitne slučajeve na lokacijama bez mobilnog signala.

No, pitanje je, jesu li u Appleu uspjeli riješiti regulatorne i tehničke izazove na vrijeme.

Apple Watch SE 3: Osvježena verzija cjenovno pristupačnijeg modela također će dobiti novi čip i poboljšanja.

Nakon dvije godine čekanja, stižu i AirPods Pro 3. Glasine s portala poput Tom's Guide sugeriraju da će glavna novost biti senzor za praćenje otkucaja srca, sličan onome u Powerbeats Pro slušalicama. Kućište za punjenje bit će redizajnirano i manje, no čini se da neće biti značajnijih pomaka u kvaliteti zvuka ili aktivnom uklanjanju buke.

Cijene i dostupnost

Dok se za standardni iPhone 17 očekuje zadržavanje početne cijene od 799 dolara, Pro modeli će vjerojatno poskupjeti. Analitičari predviđaju povećanje od 50 do 100 dolara, što bi početnu cijenu za iPhone 17 Pro moglo podići na 1.199 dolara u SAD-u. To bi u Europi, uz poreze, moglo značiti cijenu od oko 1.299 €. Dobra vijest je da će početna pohrana za Pro modele biti povećana na 256 GB.

Ako Apple ostane vjeran svom rasporedu, prednarudžbe za novu seriju iPhonea 17 započet će ovog petka, 12. rujna, dok se početak prodaje i prve isporuke očekuju tjedan dana kasnije, 19. rujna.