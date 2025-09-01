Deset najboljih trikova za iPhone koje biste trebali znati

Appleovi iPhonei stigli su 2007. godine s operativnim sustavom bez imena. Godinu dana kasnije, dobio je ovaj dosadni naziv: iPhone OS 1. Do 2010. marketing se konačno uozbiljio i smislio ime iOS, baš na vrijeme za izlazak verzije 4. Appleov iOS toliko je prepun značajki da ih nijedan pojedinačni pregled ili članak ne može sve obuhvatiti. Pcmag donosi savjete, trikove i skrivene mogućnosti za iOS i iPhone.

Razgovor s ChatGPT-om na iPhoneu

Tijekom godina Siri je pokazala svoja ograničenja, a potpuna nadogradnja Siri vjerojatno se neće dogoditi prije 2026. Zato Apple Intelligence uključuje pristup OpenAI-jevom AI-u, ChatGPT-u. Ako imaš plaćeni ChatGPT Plus plan, možeš se prijaviti i iskoristiti napredne premium značajke. Provjeri je li Apple Intelligence uključen u: Postavke > Apple Intelligence i Siri > ChatGPT. Tu se također možeš prijaviti na svoj ChatGPT premium račun. Obavezno uključi opciju "Setup Prompts" (Postavi upite) kako bi Siri mogla predložiti korištenje ChatGPT-a kada postaviš složeniji upit. Kada tvoj glasovni upit postane previše kompliciran za Siri, ona će ti reći da mora koristiti ChatGPT — i tada umjetna inteligencija preuzima stvar.

Nacrtaj vlastitu sliku

Otvori aplikaciju Bilješke (Notes) i nacrtaj nešto prstom — može biti jednostavna kutija, pejzaž ili čudovište.

U alatnoj traci s crtaćim alatima nalazi se alat "Čarobni štapić" (Magic Wand). Dodirni ga, zatim kružnim pokretima prsta nekoliko puta prođi oko crteža. Zatim upiši što crtež zapravo predstavlja, a Apple Intelligence će ga pretvoriti u realističniji prikaz, ali u stilu sličnom emojijima.

Pomakni tipkovnicu ulijevo ili udesno

Pokušavaš tipkati jednom rukom, palcem? Zadana iOS tipkovnica nudi opciju nagiba ulijevo ili udesno. Drži prst na ikoni globusa ili emojija pri dnu tipkovnice (ako imaš instalirana tri ili više jezika/tipkovnica, prikazat će se globus). U skočnom izborniku pojavit će se opcija za lijevu i desnu tipkovnicu. Dodirni onu koja ti odgovara.

Za povratak na tipkovnicu pune širine, dodirni strelicu koja pokazuje suprotno od tvoje odabrane strane.

Napomena: Ova funkcija radi samo u portretnom prikazu (uspravno držanje uređaja) i neće raditi ako si uključio opciju "Veći tekst" u:

Postavke > Zaslon i svjetlina (Display & Brightness).

Napravite snimku zaslona cijele web stranice

Kada napraviš snimku zaslona na iPhoneu, u donjem lijevom kutu pojavit će se umanjeni prikaz (thumbnail) za uređivanje.

Dodirni ga za prikaz preko cijelog zaslona. Ako si snimku zaslona napravio dok si koristio Safari, i stranica se proteže izvan vidljivog dijela ekrana, pri vrhu će se pojaviti kartica "Cijela stranica" (Full Page).

Dodirni "Full Page" i s desne strane će se pojaviti klizač koji prikazuje cijelu web stranicu, čak i ako je prethodno nisi skrolao do kraja. Možeš: Izrezati (crop) samo dio koji ti treba, Dodirnuti "Gotovo" (Done) kako bi: spremio dokument kao PDF, kopirao ga ili ga izbrisao.

Potpisivanje dokumenata

Danas mnogi od nas nemaju skenere ni pisače kod kuće, ali Apple nudi jednostavan način za digitalno potpisivanje dokumenta. Napravite snimku zaslona dokumenta, Dodirni umanjeni prikaz (thumbnail) u donjem lijevom kutu, U donjem desnom kutu klikni ikonu plusa (+), Odaberi opciju "Potpis" (Signature), Potpiši se izravno na zaslonu ili koristi već spremljeni potpis, Dodirni "Gotovo" (Done), Povuci potpis na željeno mjesto u dokumentu, Promijeni veličinu po potrebi, Spremi dokument i pošalji ga kome trebaš.

Micanje napornih reklama

Web stranice često su pune ometajućih elemenata — iskačućih prozora, preklapanja, reklama i raznih stvari koje moraš zatvarati klikom na "X", samo da bi se ponovno pojavile na drugoj stranici istog weba. S iOS-om 18 i preglednikom Safari, sada možeš koristiti opciju "Distraction Control" (Uklanjanje ometanja) kako bi ih uklonio.

Evo kako: Kada si na nekoj web stranici u Safariju, Klikni na ikonu s lijeve strane adresne trake da otvoriš Izbornik stranice (Page Menu), Odaberi "Sakrij ometajuće elemente" (Hide Distracting Items), Zatim dodirni sve elemente koje želiš ukloniti sa stranice.

Snimajte pozive

Tijekom poziva, dodirni gumb za snimanje u gornjem lijevom kutu (izgleda kao valni oblik s gumbom). Nakon odbrojavanja od tri sekunde, glasovno će se obavijestiti svi sudionici poziva da se poziv snima. Pozivi se mogu snimati s Androida, fiksne linije ili bilo koje druge opcije i bilježi se direktno u memoriju iPhonea, Kada poziv završi, snimka se automatski sprema u aplikaciju Bilješke (Notes).

Ako imaš noviji model iPhonea, dobit ćeš i cijeli prijepis razgovora.

Emitiraj svoj zaslon uživo

Ako duže pritisneš gumb za snimanje zaslona u Kontrolnom centru (Control Center), pojavit će se dodatne opcije: Možeš odabrati aplikaciju u koju će se snimka spremiti (npr. Fotografije), Ili možeš pokrenuti izravni prijenos uživo (broadcast). Podržane aplikacije uključuju: Facebook Messenger, Zoom, Google Meet, TikTok, Twitch. Savršeno za dijeljenje ekrana tijekom poziva, streamanja igara ili demonstracija uživo!

Uklanjanje aplikacija

Jesi li napunio telefon aplikacijama koje nikada ne koristiš? Uđi u Postavke > Aplikacije > App Store i uključi opciju Ukloni neiskorištene aplikacije (Offload Unused Apps). Aplikacije će tada nestati s tvog telefona ako ih nekoliko tjedana ne koristiš. Međutim, svi podaci i dokumenti povezani s aplikacijom ostaju spremljeni, pa će aplikacija opet biti korisna ako je ponovno instaliraš. Ako je aplikacija isključena (offloaded), a potom uklonjena s App Storea (npr. TikTok), nećeš ju moći ponovno preuzeti.

Utišaj nepoznate pozivatelje (Silence Unknown Callers)

Zasićen si neželjenim automatskim pozivima? Uđi u Postavke > Aplikacije > Telefon > Utišaj nepoznate pozivatelje (Silence Unknown Callers). Kad uključiš ovu opciju, svaki broj koji nije u tvojim kontaktima, Siri preporukama ili nedavno pozvanima, automatski ide na govornu poštu. Dobit ćeš tihi obavijest da je poziv utišan; broj pozivatelja možeš vidjeti u popisu nedavnih poziva.

Ako želiš ostati dostupan nepoznatim pozivateljima, možeš koristiti sekundarni broj putem druge SIM kartice ili VoIP „burner“ računa.