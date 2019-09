Dell je pretvorio Obonjan u otok tehnoloških inovacija

Na konferenciji Go Beyond od 23. do 26. rujna, sudjelovalo je više od 200 ljudi iz više od 20 europskih zemalja. Sudionici na konferenciji dijelili su iskustva o novim trendovima poslovanja i značajnim tehnološkim inovacijama koje unaprjeđuju poslovni svijet.

- Dell ovom konferencijom nastoji istaknuti snagu tehnologije koja utječe na ljudski napredak i omogućuje nam da prevladamo vlastita ograničenja te izbjegnemo neučinkovitost i nejednakost. Naši stručnjaci predstavljaju korake koje poduzimaju organizacije, uključujući modernizaciju infrastrukture, motivaciju zaposlenika i primjenu softvera, kako bi postavile temelje digitalne budućnosti i ostvarivanja novog vala ljudskog napretka vođenog tehnologijom - istaknula je Anja Monrad, Senior Vice President & General Manager CEE, Dell Technologies.

Foto: HRVOJE DURANEC

Sudionici ove trodnevne konferencije mogli su slušati predavanja o naprednom i održivom poslovanju, digitalnim trendovima i inovacijama te umjetnoj inteligenciji. Isto tako, na panelu "Woman in Technology" razgovaralo se o važnosti jednakih mogućnosti.

- I ove godine ističemo inovativnost, kako u našim proizvodima i prezentacijama, tako i u izboru lokacije. Otok Obonjan nudi mogućnost pretvaranja konferencijskog susreta u jedinstveni eco-friendly doživljaj pa smo odlučili iskoristiti njegove mogućnosti za naglašavanje društveno odgovornog poslovanja - izjavila je Filipa Petrović, regionalni marketing menadžer za Centralnu i Istočnu Europu, Dell Technologies.