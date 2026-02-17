Obavijesti

UPITNI SU DIZAJN I ALGORITAM

Shein pod istragom Europske komisije: 'Prodaju materijale za spolno zlostavljanje djece...'

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Jorge Silva

Postupak je usmjeren na dizajn usluge koji može stvarati ovisnost, nedostatak transparentnosti sustava za preporučivanje te prodaju nezakonitih proizvoda u EU

Europska komisija danas je pokrenula službeni postupak protiv Sheina u skladu s Aktom o digitalnim uslugama. Postupak je usmjeren na dizajn usluge koji može stvarati ovisnost, nedostatak transparentnosti sustava za preporučivanje te prodaju nezakonitih proizvoda u Europskoj uniji, uključujući i sadržaj koji bi mogao predstavljati materijal koji sadržava seksualno zlostavljanje djece.

Ispitni postupak bit će usmjeren na tri područja. Prvo, Komisija će provjeriti koje je sustave Shein uspostavio za ograničavanje prodaje nezakonitih proizvoda u EU, uključujući sadržaj koji bi mogao predstavljati materijal koji sadržava seksualno zlostavljanje djece, kao što su lutke za seks nalik djeci.

Drugo, ispitat će se rizici povezani s dizajnom usluge koji potiče ovisničko ponašanje, uključujući bodove ili nagrade potrošačima za angažman, kao i sustavi koje je Shein uspostavio za ublažavanje takvih rizika.

Treće, Komisija će analizirati transparentnost sustava preporučivanja koje Shein upotrebljava za predlaganje sadržaja i proizvoda korisnicima. Prema Aktu o digitalnim uslugama Shein mora objaviti glavne parametre koji se upotrebljavaju u njegovim sustavima preporuka i korisnicima pružiti barem jednu lako dostupnu opciju koja se ne temelji na izradi profila za svaki sustav preporučivanja.

NOVI POTEZ Djeca će dobiti aplikaciju za prijavu online nasilja i pomoć
Djeca će dobiti aplikaciju za prijavu online nasilja i pomoć

Komisija će sada prioritetno provesti temeljitu istragu, pri čemu pokretanje službenog postupka ne prejudicira ishod. U istragu će biti uključen i Coimisiún na Meán, koordinator za digitalne usluge za Irsku, kao nacionalni koordinator za digitalne usluge u zemlji poslovnog nastana Sheina u EU.

Nakon pokretanja postupka Komisija će nastaviti prikupljati dokaze, primjerice slanjem dodatnih zahtjeva za informacije Sheinu ili trećim stranama, provođenjem mjera praćenja ili razgovora. Pokretanjem postupka Komisija se ovlašćuje za poduzimanje daljnjih provedbenih koraka, uključujući privremene mjere ili donošenje odluke o neusklađenosti. Komisija je također ovlaštena prihvatiti obveze koje Shein preuzme kako bi ispravio pitanja koja su predmet postupka.

UOČI ČETVRTE OBLJETNICE RATA Europska komisija predložila 20. paket sankcija protiv Rusije
Europska komisija predložila 20. paket sankcija protiv Rusije

U Aktu o digitalnim uslugama (DSA) nije utvrđen zakonski rok za okončanje postupka. Trajanje temeljitog ispitnog postupka ovisi o složenosti predmeta, mjeri u kojoj društvo surađuje s Komisijom i ostvarivanju prava na obranu. Pokretanjem postupka ne prejudicira se njegov ishod ni bilo koji drugi postupak koji Komisija može odlučiti pokrenuti na temelju drugih članaka Akta o digitalnim uslugama.

Komisija navodi da je današnja odluka uslijedila nakon preliminarnih analiza izvješća o procjeni rizika koje je dostavio Shein, odgovora na službene zahtjeve Komisije za informacije te informacija koje su dostavile treće strane. Dodaje i da je Sheinu slala zahtjeve za informacije 28. lipnja 2024., 6. veljače 2025. i 26. studenoga 2025., posebno u pogledu zaštite potrošača i maloljetnika te transparentnosti sustava preporučivanja.

MIJENJA SE TIKTOK? TikTok će zbog strogih pravila EU morati mijenjati svoj izgled?
TikTok će zbog strogih pravila EU morati mijenjati svoj izgled?

Komisija ističe da ovaj postupak prema DSA ne dovodi u pitanje niti zamjenjuje paralelna koordinirana djelovanja u području zaštite potrošača koja vodi Mreža nacionalnih tijela za zaštitu potrošača, kao ni provedbene mjere na nacionalnoj razini. Također navodi da postupak ne dovodi u pitanje djelovanja tijela za nadzor tržišta u provedbi Uredbe o općoj sigurnosti proizvoda, uključujući daljnje postupanje nakon pregleda sigurnosti proizvoda usmjerenog na proizvode za skrb o djeci provedenog 2025.

Izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju Henna Virkkunen poručila je da su u EU zabranjeni nezakoniti proizvodi bez obzira na to prodaju li se u trgovinama ili na internetskim platformama. Dodala je da Akt o digitalnim uslugama štiti kupce i njihovu dobrobit te im daje više informacija o algoritmima s kojima su u interakciji, a Komisija će procijeniti poštuje li Shein ta pravila i svoju odgovornost.

