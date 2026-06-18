Test KGM Torres HEV Premium+ Black: Vrlo solidan obiteljski SUV u sjeni 'kineske invazije'

Nakon što je 2022. nekad poznati, premda u Europi nikad naročito uspješni, Ssangyong preuzet od koncerna KG Group, robusni terenci i SUV-i nastavili su se prodavati pod okriljem, lani u Hrvatsku pristiglog, brenda KG Mobility. Među modelima koje KGM kod nas nudi postoji i pokoje poznato ime, kao što su Korando, Rexton i Musso, no jedan od zanimljivijih i barem po motorizaciji najsvestranijih modela novi je Torres. Obiteljski SUV dostupan je u benzinskoj, hibridnoj i potpuno električnoj varijanti EVX, a kakvim se pokazao na hrvatskim prometnicama saznali smo testirajući njegovu benzinsko-električnu izvedbu s najvišom Premium+ Black razinom opreme.



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