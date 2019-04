'Digitalni' vs. zadovoljni učitelj: Što treba hrvatskim školama?

Prvi rezultati velikog istraživanja Sindikata hrvatskih učitelja o zadovoljstvu učitelja u koje se uključilo više od 6000 zaposlenih u osnovnim školama, dijametralno se razlikuju od podataka Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dok je 328 učitelja uključenih u "Školu za život" ocijenilo da su sada "zatrpani" s još više administracije i obaveza, savjetnica ministrice znanosti i obrazovanja Lidija Kralj ističe kako njihove ankete, provedene na više od 1000 učitelja i nastavnika u "Školi za život" pokazuju kako ih čak 93 posto "osjeća potporu u sustavu provedbe eksperimentalnog programa".

Ipak, u dupkom punoj dvorani na okruglom stolu ovaj tjedan čula je brojne kritike ogorčenih učitelja koji su složni u ocjeni da sve pada na njihova leđa, a oni ostaju potcijenjeni, potplaćeni i marginalizirani.

'Vlada treba reći: Učitelji nisu uhljebi!'

Stoga smo Lidiju Kralj i predsjednicu SHU Sanju Šprem pitali zašto su toliko velike razlike u rezultatima i gdje je nastao šum u komunikaciji.

- Zabrinutost je očekivana u vremenu promjena, kad još svi ne znaju što ih očekuje. U ministarstvu trenutno radimo na razvoju modela digitalno samostalnog učitelja, nastavnika, istovremeno pružajući im podršku u razvoju njihovih kompetencija, dakle, kroz edukaciju uživo, kroz virtualne edukacije, savjetničke posjete koje će apsolutno sve škole imati barem četiri puta kroz sljedecih godinu i pol - istaknula je Lidija Kralj.

No školama ne trebaju "digitalni", već zadovoljni učitelji, ističe Sanja Šprem.

- Učitelji su definitivno najmanje zadovoljni što ih se ne konzultira i ne uključuje u rad s materijalima, udžbenicima, te što i kako treba mijenjati kroz edukaciju u obrazovanju. Isključivo zadovoljni učitelji mogu provesti uspješnu reformu i pritom zadovoljstvo učitelja ne moramo percipirati samo kroz materijalno, tj. kroz plaću, već definitivno i kroz položaj u društvu. Njihov položaj je sve više derogiran i to se sve više osjeća. Vrlo rijetko imamo primjere da ministarstvo ili Vlada prozbore o učiteljima koji daju doprinos ovoj državi jer stvaraju najveći potencijal ovog društva, nego ih se, dok se borimo za plaću, za bolji položaj, trpa u uhljebe i neradnike, a to je vrlo ružno - kazala je, pak, Sanja Šprem.

Ta situacija traje već godinama, dodaje, i nakupilo se ogromno nezadovoljstvo.

- I sad dolazi do sve većeg disbalansa i nezadovoljstva, jer se već demotivirane učitelje zatrpava zahtjevima, a ne radi se na tome da ih se konzultira i pita za stručno mišljenje. Nezadovoljni učitelji sigurno neće biti spremni punom parom ući u nešto što se smatra kompletnom reformom obrazovanja. Nešto hitno treba mijenjati - zaključila je Šprem.

'Razletjet ćemo se po školama'

S druge strane, Lidija Kralj ističe kako je cijelo ministarstvo na raspolaganju svim školama i učiteljima, te je pozvala Sindikat da im dostave sve sugestije, kritike i razmišljanja koja bi mogla unaprijediti reformu. Svi dionici u sustavu obrazovanja, i sindikati i ministarstvo i škole, kao i roditelji te lokalna zajednica trebaju se udružiti kako bi reforma što bolje bila pripremljena i provedena jer budućnost djece je nama najvažnija, poručuje ona.

- Upravo zato je ministrica Divjak na turneji po cijeloj Hrvatskoj kako bi ravnatejlima svih osnovnih i srednjih škola dala sve informacije o tome što ih očekuje i korake kako to provesti, od odabira udžbenika, nabave opreme koja ide kroz projekt Ministarstva sufinanciran iz EU, opremanje nastavnika. Dakle, pratimo povratne informacije s terena, od učitelja, roditelja, učenika, sindikata, i u svakom koraku nastojimo biti što bolji - kazala je.

Pripremaju se za jesensku gužvu, kad kurikularna reforma ulazi u sve škole.

- Mi zaista mislimo, cijelo ministarstvo, cijeli mentorski tim, razletit se po cijeloj Hrvatskoj i gdje god bude potrebno, pružiti podršku našim kolegama. Je li to u području vrednovanja, u području aktivnosti temeljenih na ishodima učenja, je li to u području korištenja oprema, znači digitalnih alata. Mi ćemo za sva ta područja biti spremni, edukacije su već pripremljene i vrlo rado ćemo dati podršku - najavila je Kralj.



Tema: Bolje obrazovanje 2019.