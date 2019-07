Dijelove smo tražili mjesecima, a Spaček nas još nije iznevjerio

Spačekizam nije kolekcionarstvo oldtimera, to je način života, kaže Zvonimir Lendvay (50). Osječanin će sa suprugom Sandrom Kovačević (50) biti jedan od sudionika 23. Svjetskog susreta Spačeka koji idućeg utorka počinje u Samoboru.

Tamo će se okupiti više od 12 tisuća sudionika iz cijeloga svijeta, a Sandra i Zvonimir na okupljanje idu svojim Spačekom iz 1987. godine, s kojim putuju na mnoga okupljanja štovatelja ovog povijesnog Citroena, ali i privatna putovanja po Hrvatskoj i Europi.

- Mi smo zaljubljenici u Spačeke već godinama. Zapravo sam ga zavolio još kao klinac, kad sam dobio malu igračku, Citroen CX Palace iz 1977. To mi je bio najdraži autić i tad sam si rekao da ću istog takvog jednoga dana i voziti. I doista je tako bilo, vozio sam ne jednog, nego dvadesetak - kaže Zvonimir dodajući kako zapravo cijeli život ima više od jednog automobila - onoga koji vozi i onoga koji sređuje.

Naime, on i Sandra imaju desetak starih modela Citroena, među njima i tri Amija, od kojih su neki u dobrom, a neki u lošem stanju, pa stalno na njima rade. Imaju i noviji, moderniji auto, koji je, naravno, također Citroen, ali mali Saxo.

- Oboje smo toliko u tome da zapravo sami popravljamo i sređujemo svoje aute. To su jednostavni motori za čiji popravak ne moraš imati puno znanja. Često smo do glave zaprljani dok oko njih čačkamo. Do lani smo imali tri registrirana Spačeka, a ove godine registrirali smo samo jednog, s kojim se i stalno vozimo - priča Zvonimir, koji je prvog Spačeka kupio prije 15-ak godina, a prije toga je vozio Dianu GS i CX.

Na susrete idu s bijelo-plavim Spačekom koji ima 602 kubika. Bio je potpuno razbijen kad su ga kupili.

- Sami smo ga sastavili mjesecima tragajući za dijelovima. Sad s njim bez straha idemo u bilo koji dio Europe jer smo sigurni da nas neće nigdje ostaviti - zaključuje bračni par iz Osijeka.