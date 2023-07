Direktor Honora: Ljudi očekuju inovacije i na tome moramo raditi, ali uvjereni smo u rast

Iako je Honor u Kini predstavio i Honor 90 Pro, njega u Europi nema, kao i kod prethodnog modela. No Honorov direktor za Europu, Tony Ran, u razgovoru s novinarima rekao je kako su sada lansirali Lite model uz Honor 90, a u sljedećoj generaciji vjerojatno će razmotriti i Pro model za naše tržćište. A na pitanje zašto su čekali dva mjeseca od predstavljanja u Kini, kako bi i na europskom tržištu lansirali Honor 90, rekao je kako su pratili koje je vrijeme najpogodnije za europsko lansiranje.

Ističe da na vrijeme utječe i prilagodba uređaja za europska tržišta, ali i za sve zahtjeve operatera na pojedinim tržištima, kojih je sve više i više.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

- Ako ne zadovoljimo, onda ne možemo lansirati na nekom tržištu, a zahtjevi su ozbiljni - rekao je te istaknuo kako vjeruju da će i Honor 90 nastaviti uspjeh modela Honor 70 u ovom segmentu, odnosno srednjoj klasi.

No nije htio istaknuti koga vide kao glavnu konkurenciju.

- Vidjeli smo puno promjena, rasta i pada, otkad smo se vratili u Europu i uvijek smo predani onome što mi možemo učiniti da budemo bolji, odnosno mi smo kompanija koja se vodi samima sobom, a ne konkurencijom - rekao je Ran.

Nije mogao izbjeći i pitanja o Huaweiju i odvajanju od te kompanije. Naglasio je da su u tada imali 8000 ljudi globalno, a sada imaju samo toliko u razvoju. Kaže kako je vrlo izazovno graditi puno toga od nule, ali i da rade na tome da se poboljšaju i na području ekrana, baterija, konekcija...

Govorio je i o globalnim pokazateljima te o vlastitom rastu u Europi. Naime, nedavno su se pohvalili kako su u Europi ostvarili rast od 400 posto u odnosu na prošlu godinu.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

- Mislim da je 2022. bila godina pada zbog makroekonomske situacije i djelomično zbog Covid situacije, a što se tiče potrošača, produljuje se životni ciklus proizvoda. Nekad je to bilo godinu, pa godinu i pol, a danas raste i do tri godine. Ljudi čekaju prave inovacije, mi moramo raditi na tome da donesemo više inovacija - istaknuo je između ostalog te dodao da vide kako se u Europi u prvih pola godine tržište vraća u rast i to na istoku. Vjeruje i kako će se u sljedećih pola godine oporaviti i zapadno tržište.

- Pozitivni smo oko industrije - rekao je i dodao da je ovo najdinamičnija industrija te kako su pozitivni oko budućnosti.