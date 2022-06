Disney+ od utorka i u Hrvatskoj, donosi više od 900 filmova i serija, evo koliko će nas koštati

Disney+ je najnoviji streaming servis koji će od utorka, 14. lipnja biti dostupan i u Hrvatskoj, a od starta ćemo moći gledati više od 900 filmova i 600 serija te 180 originalnih sadržaja, otkrili su iz Disneyja na virtualnoj konferenciji.

To znači da ćemo u utorak moći gledati četiri već emitirane epizode iz novog serijala Obi Wan Kenobi, ali i najnoviji dodatak u Marvelovu svemiru, seriju Ms. Marvel.

Već se i ranije najavljivalo, cijena pretplate na Disney+ bit će 7,99 eura i to je jedina tarifa. Odlučite li se na godišnju tarifu, ona košta 79,90 eura. Korisnici će pak moći gledati sadržaje u 4K kvaliteti, ali i uz Dolby Atmos. Sadržaj ćemo moći gledati na četiri istovremena streama, a korisnici će si moći postaviti do sedam profila, što znači da cijela obitelj bez teškoća može imati vlastiti personalizirani sadržaj. Uz to, treba istaknuti i mogućnost postavljanja dječjih profila kako bi mogli prilagoditi sadržaj po raznim dobnim kriterijima.

Kakhaber Abashidze, viši potpredsjednik Disneyja, je na predstavljanju Disney+ platforme istaknuo kako ovog ljeta svoj servis šire u 42 zemlje, među kojima su Hrvatska, ali i ostatak regije. Sadržaj na samoj platformi fokusiran je na glavne cjeline koje su pod kapom Disneyja, a to su Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic i Star.

Teško je pobrojati sve što će se moći gledati, no sam pogled na cjeline pokazuje jasno da ćemo moći gledati cijeli Marvel katalog, sve Star Wars naslove, ali i nedavno najavljeni Andor, gomilu Disney i Pixar crtića, među kojima su i sjajni Pixarovi kratkometražni crtići. Treba istaknuti i da ćemo sve nove naslove gledati paralelno s ostatkom svijeta kako se budu emitirale epizode, poput serije She Hulk koja stiže ovog ljeta.

Tu će biti i dokumentarci National Geographica i serijali, ali i gomila hit serija poput Uvoda u anatomiju, Simpsona, novi Pam i Tommy te Kardashiani. Među filmovima i serijama bit će i Hulu sadržaja, poput Dropouta.

Kako su istaknuli, Hrvatska je među zemljama u kojima sadržaj neće od starta biti lokaliziran, odnosno titlovan, no to sigurno slijedi.