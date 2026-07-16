Disney+ progovorio je hrvatski

Disney+ korisnici u Hrvatskoj sada mogu uživati u sadržajima na hrvatskom jeziku. Globalni hitovi poput Disneyjeva i Pixarova filma „Skakutavci“ te filma studija 20th Century Studios „Avatar: Vatra i pepeo“, kao i Emmyjem nagrađene serije „The Bear“ i „Ubojstva u zgradi“, postali su dostupni s hrvatskom sinkronizacijom ili titlovima. Osim toga, Disney je dobio i novo lokalizirano korisničko sučelje i posebnu zbirku sadržaja na hrvatskom jeziku koji omogućuju još jednostavnije pronalaženje filmova i serija na Disney+.

Filmovi, serije i originalni sadržaji iz Disneyja, Pixara, Marvela, Star Warsa, National Geographica, Hulua i FX-a, tako su dostupni uz hrvatsku sinkronizaciju ili titlove. Među njima se izdvajaju nedavni i nadolazeći kino hitovi, uključujući:

• Disney i Pixar: „Skakutavci“ (sinkronizirano) – U ovoj animiranoj humorističnoj avanturi ljubiteljica životinja Mabel dobiva priliku uz pomoć nove tehnologije „preseliti“ svoju svijest u robotskog dabra i izravno komunicirati sa životinjama. Nakon prikazivanja u kinima „Skakutavci“ stižu na Disney+ uz hrvatsku sinkronizaciju.

• Walt Disney Animation Studios „Zootropola 2“ (sinkronizirano) – Policijski novaci Policijski partneri Iva Hoplić i Nick Divljan nađu se usred zamršene misterije kada Geri Z. Zmijac stigne u Zootropolu i okrene životinjsku metropolu naglavačke. Film je financijski najuspješniji animirani film u povijesti izdanja Motion Picture Association (MPA).

Foto: Disney+

• 20th Century Studios: „Avatar: Vatra i pepeo“ (titlovi) – Legendarni redatelj James Cameron vraća se u čudesni svijet Pandore u trećem poglavlju epske priče o nekadašnjem marincu, a danas vođi Na'vija Jakeu Sullyju (Sam Worthington), na'vijskoj ratnici Neytiri (Zoe Saldaña) i obitelji Sully.

• 20th Century Studios: „Vrag nosi Pradu 2“ (29. srpnja) (titlovi) – Andy Sachs (Anne Hathaway) vraća se u časopis Runway kao nova urednica, gdje ponovno susreće svoju nekadašnju šeficu Mirandu Priestly (Meryl Streep), koja se suočava s izazovima modernog medijskog svijeta. U zanimljivom nastavku vraćaju se omiljeni likovi, ali stižu i nova lica.

Među lokaliziranim sadržajem na Disney+ nalaze se i sljedeće hit-serije:

• FX: „The Bear“ (titlovi) – Emmyjem nagrađena i kritički hvaljena serija vraća se s petom i posljednjom sezonom, u kojoj se tim ponovno okuplja kako bi odradio još jednu, posljednju smjenu.

• „Ubojstva u zgradi“ (titlovi) – Emmyjem nagrađena humoristična serija sa Steveom Martinom, Martinom Shortom i Selenom Gomez u glavnim ulogama prati troje stranaca opsjednutih stvarnim zločinima koji se i sami upletu u jedan od njih.

• Lucasfilm: „Star Wars: Andor“ (titlovi) – Napeti špijunski triler prati Cassiana Andora na putu koji će ga pretvoriti u jednog od ključnih junaka Pobune.

• Marvel Television: „Daredevil: Ponovno rođen“ – 1. sezona (titlovi) – Matt Murdock (Charlie Cox), slijepi odvjetnik s iznimnim sposobnostima, bori se za pravdu kao odvjetnik, dok bivši mafijaški šef Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) ostvaruje svoje političke ambicije u New Yorku. Kada njihove prošlosti ponovno isplivaju na površinu, dvojica muškaraca neizbježno kreću prema konačnom obračunu. U seriji glumi i Jon Bernthal. Glavni autor serije je Dario Scardapane, a epizode su režirali Justin Benson i Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff i David Boyd. Izvršni producenti su Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman i Chris Ord te Justin Benson i Aaron Moorhead

• Marvel Television: „ Daredevil: Ponovno rođen“ – 2. sezona (titlovi) – Gradonačelnik Wilson Fisk učvrstio je svoju vlast u New Yorku i pokušava uništiti svojega najvećeg neprijatelja – osvetnika Daredevila.Iza maske , Matt Murdock iz sjene pokušava srušiti Fiskovo korumpirano carstvo i spasiti svoj grad.

Posebne oznake u lokalizirannom sučelju omogućuju brzo prepoznavanje naslova dostupnih s hrvatskom sinkronizacijom ili titlovima. Dostupna je i posebna Zbirka sadržaja na hrvatskom jeziku koja korisnicima omogućuje jednostavno pronalaženje svih lokaliziranih naslova.

Postojeći korisnici mogu pristupiti sadržaju na hrvatskom jeziku tako da u postavkama svog profila kao jezik korisničkog sučelja odaberu hrvatski jezik. Za gledanje sadržaja s hrvatskom sinkronizacijom ili titlovima tijekom pokretanja filma ili serije potrebno je u postavkama odabrati hrvatski jezik.

Nova ponuda

Disney+ je povodom lansiranja hrvatskog korisničkog sučelja pripremio posebnu promotivnu ponudu za nove i odabrane povratničke korisnike. Do 28. srpnja moguće je ugovoriti paket Disney+ Standard po cijeni od 6,99 eura mjesečno ili Disney+ Premium po cijeni od 9,99 eura mjesečno tijekom prva tri mjeseca korištenja.

Nakon isteka promotivnog razdoblja, Disney+ je dostupan već od 9,99 eura mjesečno, bez skrivenih troškova i uz mogućnost otkazivanja u bilo kojem trenutku. Platforma donosi bogat izbor sadržaja za sve generacije – od bezvremenskih klasika i velikih filmskih hitova do + originalnih serija, dokumentaraca, komedija, animiranih filmova i sportskih prijenosa tijekom cijele godine. U bogatoj ponudi nalaze se sadržaji studija Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX i ESPN.. Među naslovima koji uskoro stižu ili su već dostupni izdvajaju se FX-ova znanstveno-fantastična drama „Alien: Zemlja“, peta sezona nagrađivane humoristične serije „Ubojstva u zgradi“, „Svjedočanstva“, Disneyjev i Pixarov kino-hit „Skakutavci“ te originalna serija „Suparnici“.

Napredne roditeljske kontrole omogućuju sigurno i bezbrižno iskustvo gledanja za cijelu obitelj. Pretplatnici mogu ograničiti pristup sadržajima namijenjenima odraslima, izraditi profile zaštićene PIN-om te koristiti dječje profile kako bi najmlađi gledali sadržaj prilagođen svojoj dobi , dok roditelji i skrbnici zadržavaju potpunu kontrolu nad iskustvom gledanja.