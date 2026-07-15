Španjolci na kineski pogon: U Hrvatsku dolazi nova marka!

Španjolski brend EBRO stiže u Hrvatsku. Radi se o španjolskom brendu koji koristi tehnologiju kineskog diva Cheryja, a uvoznik i distributer postaje Auto Hrvatska za Hrvatsku i Sloveniju. Ugovor je potpisan u tvornici EBRO u Barceloni, a potpisali su ga Rafael Ruiz, predsjednik EBRO MOTORS GROUP, Pedro Calef, glavni izvršni direktor EBRO MOTORS-a, Xu Jiangsheng, član uprave EBRO, te Alen Vuksan-Ćusa, glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska i Goran Banđen, direktor Auto Hrvatska Importer. Ulazak na hrvatsko i slovensko tržište nastavak je EBRO-ovog modela međunarodnog razvoja koji je marka već provela u Portugalu i Bugarskoj. Sva vozila namijenjena hrvatskim i slovenskim kupcima proizvodit će se u tvornici u Barceloni.

U prvoj fazi razvoja EBRO će biti zastupljen kroz prodajno-servisne centre u sklopu Poslovne grupe Auto Hrvatska, koja broji više od 800 zaposlenika i 33 lokacije u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji. Ovlašteni partneri kupcima će pružati cjelovitu uslugu - prodaju, financiranje i postprodajnu podršku, uz iste jamstvene uvjete kao na španjolskom tržištu.

Službeni dolazak na hrvatsko tržište planiran je za jesen, kada će biti predstavljena kompletna SUV gama - modeli s400, s700, s800 i s900, dostupni s benzinskim, hibridnim i plug-in hibridnim pogonima. Posebno zanimanje očekuje se za modele s400 i s700.

„Naš ulazak na hrvatsko i slovensko tržište predstavlja još jednu važnu prekretnicu u međunarodnoj strategiji razvoja marke EBRO. Predani smo rastu uz snažne lokalne partnere koji odlično poznaju svoja tržišta, a svako novo europsko tržište doprinosi rastu aktivnosti naše tvornice u Barceloni i potvrđuje da je moguće graditi španjolski automobilski brend s istinskim europskim ambicijama", izjavio je Rafael Ruiz, predsjednik EBRO MOTORS GROUP.

„Partnerstvo s markom EBRO za nas predstavlja važan iskorak u daljnjem razvoju poslovanja i potvrdu naše pozicije jednog od vodećih automobilskih partnera u Hrvatskoj. Vjerujemo da će hrvatski i slovenski kupci prepoznati kombinaciju europske proizvodnje, suvremene tehnologije i konkurentne tržišne ponude", dodao je Alen Vuksan-Ćusa, glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska.