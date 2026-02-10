Obavijesti

Komentari 0
Djeca će dobiti aplikaciju za prijavu online nasilja i pomoć

Piše HINA,
Zagreb: U Megastoreu održana edukacija s temom koju školsku torbu odabrati | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Europska komisija je najavila u okviru akcijskog plana protiv kibernetičkog uznemirivanja aplikaciju na kojoj će maloljetnici moći tražiti pomoć i pohranjivati dokaze o uznemiravanju

Europska komisija je u utorak usvojila akcijski plan protiv online nasilja čiji je cilj zaštititi mentalno zdravlje djece i tinejdžera na internetu u EU. Akcijski plan temelji se na: uvođenju aplikacije na razini EU-a gdje će žrtve online nasilja moći lako dobiti pomoć, koordinaciji nacionalnih pristupa za borbu protiv štetnog ponašanja na internetu i sprječavanju online nasilja poticanjem boljih i sigurnijih digitalnih praksi.

 “Djeca i mladi imaju pravo na sigurnost kada su na internetu. Kibernetičko nasilje potkopava to pravo, ostavljajući ih povrijeđenima, usamljenima i poniženima i nijedno dijete ne bi smjelo biti natjerano da se tako osjeća”, izjavila je izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet Henna Virkkunen.

Komisija ističe da žrtve online nasilja moraju imati  jasan i jednostavan način prijavljivanja uznemiravanja i dobivanja pomoći. Upravo je to svrha aplikacije na kojoj će djeca i tinejdžeri moći primiti podršku te će moći sigurno pohranjivati i slati dokaze.

Komisija ja najavila da će razviti prototip aplikacije koji će države članice onda moći prilagoditi i prevesti na svoje jezike i povezati je s relevantnim nacionalnim službama. 

Komisija očekuje od država članica da naprave sveobuhvatne nacionalne planove i usuglase zajedničko razumijevanje kibernetičkog nasilja radi prikupljanja i usporedbe podataka.   Komisija će provoditi akcijski plan za borbu protiv kibernetičkog nasilja zajedno s državama članicama, industrijom, civilnim društvom, međunarodnim organizacijama.   Izvršno tijelo kaže da radi na pilot-projektu rješenja EU-a za provjeru dobi korisnika interneta koje bi jamčilo čuvanje privatnosti.  Prema procjenama Komisije, otprilike svako šesto dijete u dobi od 11 do 15 godina prijavljuje da je bilo žrtvom kibernetičkog nasilja, a otprilike svako osmo priznaje da je vršilo kibernetičko nasilje nad drugima.

Prema istraživanju Eurobarometra objavljenom prošle godine, više od 90 posto Europljana navodi da je hitno potrebno djelovanje javnih vlasti kako bi zaštitile djecu na internetu u vezi s negativnim utjecajem društvenih mreža na njihovo mentalno zdravlje.

Komentari 0
