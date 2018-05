‘Dođite u našu školu, imamo besplatan smještaj i posao...'

U namjeri da privuku učenike koji ne žive na Braču, Srednja škola Bol oglasila je posebne pogodnosti budućim polaznicima. Između ostalog, nude besplatan smještaj u obnovljenom učeničkom domu, a onima koji upišu turističko-ugostiteljske smjerove stipendije i radno mjesto u tamošnjim hotelima.

Svaki učenik ove male, a po uspjesima na natjecanjima i vrlo uspješne škole zadnjih godina dobiva tablet ili laptop na korištenje tijekom školovanja. No problem je što ovu srednju školu trenutačno pohađaju samo 73 učenika (opća gimnazija 40 učenika i 33 buduća turističko-hotelijerska komercijalista), koji su isključivo s otoka Brača, dok su kapaciteti škole i više nego dvostruko veći.

“Posljednjih pet godina postoji negativan trend pri upisima zbog smanjenja broja učenika u osnovnim školama koje gravitiraju našoj školi. Upravo zbog toga smo se odlučili na ponovno otvaranje Učeničkog doma koji je renoviran i moderno opremljen kako bismo mogli upisati i učenike izvan otoka Brača. Već za dvije godine očekujemo da će se situacija bitno promijeniti s obzirom na to da se konstantno povećava broj učenika u nižim razredima otočkih osnovnih škola”, istaknula je ravnateljica Sani Bodlović.

U suradnji s Općinom Bol i Hotelima Zlatni rat d.d. osmislili su projekt kojim se namjerava privući učenike izvan otoka da se školuju, a kasnije i zaposle u ovome mjestu. Razaslali su brošure po osnovnim školama, a sudeći po brojnim upitima, za školovanje na Braču se najviše zanimaju Slavonci, a upita ima i iz Bosne i Hercegovine. Naime, u idućoj školskoj godini učenicima turističko-ugostiteljskih smjerova: turističko-hotelijerski komercijalist (četverogodišnji program) te kuhar i konobar (trogodišnji strukovni program), kao i gimnazijalcima, nudi se niz beneficija.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ponajprije, oni koji ispunjavaju uvjete za upis u učenički dom, bez obzira na to koji smjer pohađaju, ostvarit će pravo na potpuno besplatan smještaj i prehranu o trošku općine. Trenutačno je u domu moguće smjestiti 20 učenika, no kapacitet se, ako bude potrebe, može udvostručiti. Učenici koji se upišu za kuhara ili konobara, ako žele, imaju mogućnost ishođenja stipendije od 1200 kuna mjesečno koju im nude Hoteli Zlatni rat d.d., inače dio grupacije Bluesun. Tim učenicima su osigurani praktična nastava, zaposlenje te smještaj tijekom školovanja i u ljetnim mjesecima. Za sve one koji, pak, na nastavu u Bol putuju iz drugih bračkih mjesta osigurana je pomoć za putne troškove od 2000 kuna.

- Razlozi za pokretanje cjelokupnog projekta su brojni, a to je da upisom učenika izvan lokalne sredine osiguravamo daljnji rad škole s obzirom na mali broj učenika viših razreda Osnovne škole Bol. Završavanjem obrazovanja za kuhara ili konobara učenicima je osigurano radno mjesto u Bolskim hotelima što u velikoj mjeri pridonosi donošenju pozitivne odluke o izboru zanimanja i upisu u navedeno zanimanje te se osigurava i mogućnost stipendiranja za nastavak obrazovanja - rekla je ravnateljica Bodlović.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Učenici koji završe turističko-hotelijerski smjer u Bolu nakon završetka školovanja dobrim dijelom kreću i studirati. No oni koji ne žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama, imaju, kako ističe Bodlović, mogućnost stalnog zaposlenja, a tako i smještaja pri hotelskom poduzeću Zlatni rat d.d. i drugim bolskim hotelima.Dodajmo da je Srednja škola Bol uključena u razne projekte, među njima i razmjene učenika, pa su dosad brački učenici boravili u Italiji, Njemačkoj, Portugalu, Francuskoj, Švicarskoj i SAD-u.

Tema: Bolje obrazovanje 2018.