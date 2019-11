Dobio je doživotnu zabranu u Fortniteu, no je li to prestrogo?

Nakon što je dobio doživotnu zabranu Fortnitea zbog varanja, mladi YouTuber Jarvis Khattri (17) objavio je kako će napustiti milijunsku vilu u Los Angelesu u kojoj je živio sa suigračima iz FaZe klana.

Tinejdžer koji je objavljivao videa pod imenom FaZe Jarvis na YouTubeu je rekao kako odlazi kući uz poruku fanovima da svi griješe u životu, ali da je važno učiti iz grešaka kako bi postali bolji ljudi.

- Idem doma kako bih bio s obitelji i razmislio o onome što mi je važno u životu i što će biti sljedeće - rekao je mladić iz Engleske koji je živio u luksuznoj vili s bazenom, kinom i pogledom na ocean, prenosi Metro.

Njegova slava i novac dobili su veliki udarac nakon što je dobio doživotnu zabranu igranja Fortnitea jer je koristio (aimbot) softver koji omogućuje varanje u igri. Izdavači Fortnitea, Epic Games, svaki tjedan izbacuju stotine igrača koji koriste ovaj softver koji olakšava ciljanje i gađanje protivnika, a Jarvis je koristio upravo taj softver kako bi pokazao koliko je nepošten. U videu je više puta upozorio svojih nekoliko milijuna fanova da bi zbog ovog mogli biti blokirani, a sam je pokrenuo novi profil kako bi pokušao izbjeći kaznu - što mu nije uspjelo.

Reakcija iz Epica bila je brza. Zabrana je doživotna, a iz kompanije su rekli kako imaju nultu toleranciju na korištene softvera za varanje, a upravo su varanje više puta isticali kao jedan od glavnih problema koji tjeraju igrače od ove hit igre.

- Kada ljude koriste aimbot ili bilo kakve sustave za varanje kako bi stekli nepoštenu prednost, uništavaju igru za one koji je igraju pošteno - rekli su iz Epica za Business Insider.

S obzirom na rastuću karijeru igrača i kreatora sadržaja, mnogi su u esportu stali na stranu mladića i rekli kako je kazna prestroga. Tako su isticali njegovu dob kao olakotnu okolnost te činjenicu da je više puta upozorio druge da ne promovira varanje. Drugi pak podržavaju Epic u njihovom potezu.

Jedan od onih koji su uz mladića je i Ninja, vjerojatno najslavniji gamer, koji je rekao da Jarvisa nije trebalo blokirati doživotno jer mu karijera ovisi o toj igri. On je u svom videu spomenuo Logana Paula kojeg je YouTube suspendirao nakon što je objavio video s mrtvim tijelom, no u konačnici su ga pustili u svoje okruženje.

Naravno, esport je novo područje koje još mora posložiti sva globalna pravila, pa tako i kažnjavanje, a jedan od kreatora Mortal Kombata, Ed Boon, je otvorio popularnu anketu, prema kojoj je većina rekla da bi najbolje rješenje bilo privremena zabrana.

