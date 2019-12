Donijeli novo računalo na ISS, opet će moći pratiti životinje

Ruska teretna svemirska letjelica stigla je u ponedjeljak na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) s računalnim sustavom za njemačko-ruski program promatranja životinja 'Icarus'.

Računalni sustav trebao bi omogućiti popravak pokvarenog programa Icarus, osmišljenog za promatranje obrazaca migracija životinja označenih prijenosnim uređajima.

Contact and capture! 🚀



The #ProgressMS13 spacecraft successfully docked with the International Space Station. The cargo spacecraft delivered to the ISS over two tons of cargo, including fuel, air, equipment for maintaining the station in working order. pic.twitter.com/rZJebWNFFL