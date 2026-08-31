Novi Cabrio prilično se razlikuje od prvih skica otvorenog Yuga s dvoja vrata koje su objavljene početkom godine. Najnovija verzija izgleda poput križanca kabrioleta i crossovera, s povećanim razmakom od tla
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Yugo pokazao novi neobični kabriolet. Evo o čemu se radi
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Projekt povratka Yuga još nije stigao ni do prvog voznog prototipa, a njegovi tvorci već razmišljaju o širenju ponude. Na službenim kanalima Yugo Automobilea objavljena je nova dizajnerska studija Yugo Cabrio, neobični kabriolet s četverima bočnim vratima, povišenom karoserijom i mekanim sklopivim krovom. Važno je, međutim, naglasiti da automobil zasad nije stvarni prototip. Prikazi su izrađeni uz pomoć umjetne inteligencije i služe za istraživanje mogućeg budućeg smjera marke.
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