Dramatičnije i gledljivije: Last of Us serija promijenila je način širenja zaraze u odnosu na igru

Zahvaljujući odličnoj gledanosti, The Last of Us je već praktično nakon prve epizode osigurao i drugu sezonu za postapokaliptičnu seriju koja se temelji na jednoj od najboljih PlayStation igara. U ponedjeljak je na redu druga epizoda, a fanovi igre u prvoj su epizodi mogli primijetiti jednu ključnu razliku u odnosu na igru, a to je kako se širi sama zaraza.

Spore su u igri bile ključni dio atmosfere cijele pustolovine. Probijale bi kroz svjetlost iz prostorija pred nama i bile znak opasnosti koja nas čeka, a to je značilo i da Joel, kao lik s kojim smo najčešće upravljali, mora staviti gas masku. Ellie je pak masku stavljala kako bi se uklopila i da drugi ne otkriju da je imuna.

Foto: HBO Max

No kod serija vrijede drugačija pravila i ne bi baš funkcioniralo da naši glavni likovi gotovo svaku epizodu provedu skriveni iza zaštitnih maski.

Ok, Pedro Pascal kao Mandalorian je gotovo stalno skriven iza maske, ali takva su pravila života Mandaloriana.

Neil Druckmann, kreator Last of Us priče, pojasnio je za Polygon kako su htjeli zadržati realizam te se fokusirali na micelij i mrežu hranidbenih niti koja se širi pod zemljom. Gljive je koriste kako bi upijali hranjive tvari, a u seriji su dali tom miceliju i dodatnu 'moć'. Mreža zaraženih tako može osjetiti ljude kao metu, a svoje niti može prenijeti na žrtvu kroz ugriz ili neki drugi otvor na tijelu, što smo vidjeli i u prvoj epizodi.

Foto: Liane Hentscher

- Htjeli smo da te stvari djeluju povezano, jer mogu na vas krenuti masovno, a i kako se mogu širiti sa čovjeka na čovjeka, to sad djeluje stvarno uznemirujuće - rekao je Druckmann.